Hayat TRT 1den Diriliş Ertuğrul açıklaması
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TRT 1'den Diriliş Ertuğrul açıklaması​! Diriliş Ertuğrul ne zaman ekrana gelecek?

TRT 1'den Diriliş Ertuğrul açıklaması

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ekim ayı ortası gibi ekrana gelmeye hazırlanıyor. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Dizinin ekim ayı ortası gibi ekrana gelebileceğini söyleyen Zeydan, "Ertuğrul, Söğüt'e yerleşiyor. Seyircimiz rahat olsun Diriliş'i birinci sezon işi gibi izleyecekler. Burak Özçivit'i konumlandırma için sabırlı olmamız lazım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Diriliş Ertuğrul, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Diriliş Ertuğrul, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor. Beşinci sezonuyla ekrana gelecek olan dizinin bu sezon da "Ertuğrul" karakteri üzerinden devam edeceği açıklanmıştı. Vatan'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında konuşan TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi:

  • "Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."
Biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor.

Burak Özçivit

Burak Özçivit 'sürpriz' demişti

Geçtiğimiz günlerde Osmanlı devletini kuran Osman Bey'i canladıracak ünlü ismin Burak Özçivit olduğu ortaya çıkmıştı. Özçivit ise katıldığı bir düğün öncesi gazetecilerin "Bir dönem dizisinde oynayacağınız konuşuluyor" sorusuna "Evet doğru bir anlaşma sağladık ama bununla ilgili zaten açıklama yapılacak zamanı gelince. Gerisi sürpriz" cevabını vererek Diriliş Ertuğrul'da olacağını doğrulamıştı.


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