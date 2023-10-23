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TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ın yeni sezonu başladı: Dengeler alt üst olacak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat 4’üncü sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicinin merakla beklediği yeni sezonun ilk bölümünde aksiyon hiç eksilmedi. Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan Teşkilat ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak.

10:34 . 23/10/2023 Pazartesi
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu ekranlarda.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu ekranlarda.

TRT 1 ekranlarında 2021 yılında yayımlandığı ilk bölümden itibaren Teşkilat dizisi fenomen oldu. Pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitledi.


Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, ülkesi, bayrağı için iç ve dış düşmanlarla mücadeleyi anlatan dizide yeni serüven başladı.


4’üncü sezonun ilk bölümü ekrana gelen dizide "şirket" kodlu tehditle mücadele için yeni bir ekip kuruluyor.


Heyecan artacak

Zorlu görev için oluşturulan ekipte, önceki sezonlarından da, yeni karakterler de yer alıyor.


Vatan sevgisiyle aynı amaç uğruna savaşan yeni ekibin görevi Balkanlar’a da uzanacak.


Teşkilat'ın dördüncü sezonunda merkez Üsküdar oldu. Kemalettin Eröğe Polis Merkezi çekimlerin yapıldığı önemli adreslerden biri.


Teşkilat, her Pazar günü saat 20’de TRT 1’de ekranlarında olacak.


Dengeler alt üst olacak

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan Teşkilat ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.



#TRT 1
#TRT
#Teşkilat
#dizi
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