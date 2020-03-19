Hayat TRT dizilerine koronavirüs arası
TELEVİZYON

TRT dizilerine koronavirüs arası

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kurumdan yapılan açıklamada, TRT'nin, Kovid-19'un Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlama ve bu süre içinde çalışma arkadaşları ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bugüne kadar yapım firmaları aracılığıyla TRT'ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Alınan bu kararın TRT ile çalışan tüm yapımcılara bildirildiği belirtilen açıklamada, 2 haftanın bitiminde ülkedeki genel duruma göre ve Kurumca belirlenen koşulların da sağlanması şartıyla alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği vurgulandı.

İnternet üzerinden koronavirüs kontrolü yapmak ister misiniz?
GÜNDEM
İnternet üzerinden koronavirüs kontrolü yapmak ister misiniz?

Setlerde alınacak tedbirler belirlendi

Açıklamada, setlerde alınması gereken ve TRT tarafından karara bağlanan şartlara ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, setlerde ambulans ve sağlık çalışanı, setlerde ve kurgu stüdyolarında ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak.

Setlerde ve kurgu stüdyolarında çalışan herkesin günlük olarak ateşi ölçülecek. Son bir ayda yurt dışı seyahati yapanların en az 14 gün sete gelmesi engellenecek.

Riskli grupların (60 yaş ve üzeri olanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

Belgelemek şartıyla, risk grubuna dahil çalışanların çalışma ortamları ve saatleri kişiye özel düzenlenecek.

Haftada 24 saat izin verilmesine ilişkin kanuni düzenlemeye uyulacak ve çalışma saatleri günlük 10, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

İlk ve orta öğretimde çocukları olan kadın çalışanlar ücretli izinli sayılacak.

Çay, kahve, yemek aralarında kalabalık şekilde bulunulamayacak ve kişiler arasında en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edilecek.

Çalışanların her saat başı 10 dakika dışarıda hava alması sağlanacak, çalışma mekanları da sık sık havalandırılacak.

Sultan Abdülhamid'in anlatımıyla Peygamber Efendimiz
OYNAT 03:06
Sultan Abdülhamid'in anlatımıyla Peygamber Efendimiz
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Payitaht Abdülhamid'de Peygamber Efendimiz'in anlatıldığı sahne izleyenlerin tüylerini diken diken etti.


Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak

Yiyecek ve içecek malzemeleri tek kullanımlık olacak. İlk defa girilecek çekim mekanları, sürekli kullanılan çekim mekanları ile kostüm, aksesuar, makyaj, set ve dinlenme alanları 20 günü geçmeyecek şekilde profesyonel bir firma tarafından dezenfekte edilecek.

Kapı ve pencere kolları, masa üstleri, koltuklar gibi ortak kullanılan ve herkesin temas edebileceği yerler çamaşır suyuyla saatte bir kez temizlenecek.

Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak. Çekimlerde kullanılan her türlü prodüksiyon malzemesi günlük olarak çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Kurgu stüdyolarında çalışma ortamları ve araç gereçlerin dezenfeksiyonu sağlanacak.

Çalışanların transferlerinin sağlandığı ulaşım araçları, karavan ve benzeri araçlar her gün dezenfekte edilecek.

Dizilerde figürasyon sayısı asgari düzeye indirilecek. Senaryo yazılırken bu hususa dikkat edilecek.

Riskli gruplar içinde yer alan oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri azaltılacak.

İtalya, Çini geçti

İtalya, Çin'i geçti

Ölü sayısının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
İnfial yaratmaya çalışıyorlar

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

Sokağa çıkma yasağı iddialarını değerlendirdi.
Türkiyede ligler ertelendi

Türkiye'de
ligler ertelendi

Tüm profesyonel ligler için karar verildi.
İnternet üzerinden <br>koronavirüs kontrolü

İnternet üzerinden
koronavirüs kontrolü

Bir saatte 100 bin kişi inceledi.
Artık 6 aylığına<br>yetkisiz cumhurbaşkanı

Artık 6 aylığına
yetkisiz cumhurbaşkanı

​Rum yönetimine şirinlik yapmak da dahil hiçbir yetkisi yok.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

Tabutları askeri <br>araçlarla taşıdılar

Tabutları askeri
araçlarla taşıdılar

Krematoryumlar yetersiz kaldı.
İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."

Sığınmacı<br>korkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.
Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
Ender Saraç<br>karantinada!

Ender Saraç
karantinada!

​Ünlü diyetisyende koronavirüs şüphesi
3 AVM<br>kapılarını kapattı

3 AVM
kapılarını kapattı

Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.