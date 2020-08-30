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TRT EBA TV yayınları ​yarın başlayacak

Özel içerikleriyle TRT EBA TV yayınları yarın başlayacak

Pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturan TRT, 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına aldı. Yeni eğitim dönemi için de yarın başlayacak olan 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalar tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs süresince çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı.

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Çocukların yeteneklerine yönelik yayınlar yapıldı

Yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı, TRT EBA TV'nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda birçok program izleyiciyle buluştu.

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Velilere özel yayınlar da var

Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yer aldı.

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3 bin 344 ders ve etkinlik uzaktan yapıldı

Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.

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