'TRT World Citizen Ödülleri' sahiplerini buldu

TRT'nin sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki, ilk olarak 2017'de "Pozitif değişime ilham olmak" ilkesiyle yola çıkan "TRT World Citizen Ödülleri", Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen törenle 5 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ödüle layık görülenlerin iyilik dünyasına katkılar sunduğunu dile getirdi.

Sobacı, "Sözün ve eylemin uyumu, samimiyetin en büyük göstergesidir. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, işte bu samimiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısı ve ortaya koyduğu samimi reçete, 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun tamamına açılan bir adalet ve imkan kapısıdır. Dünya artık bir karar vermek zorunda. Ya aralanan bu kapının kapanmaması için her bir ülke ve devlet başkanı elinden geleni yapacak ya da görmezden gelme rahatlığının acı sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.

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İçinde bulunulan yüzyılın pek çok küresel sınamanın, sıkıntının ve savaşın karanlık gölgesi altında ilerlediğini aktaran Sobacı, salgın, gıda krizi, küresel ısınma ve enerji krizi gibi küresel sorunların yaşandığından söz etti.

Sobacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, tarafların bir araya geldiği, problemlerin konuşulduğu, çözüm üretildiği bir ülke ve barış merkezi olarak tüm imkanlarını seferber ediyor. Etkileri yeni yeni geçmeye başlayan Kovid-19 salgın sürecinde Türkiye, 150’den fazla ülkeye insani ve tıbbi yardımda bulundu. Henüz salgının ilk aylarında bu yardımlar başladı. Hangi ülkenin neye ihtiyacı varsa en kısa sürede ulaştırılması için titiz bir lojistik çalışma gerçekleştirildi.

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Son dönemin en önemli küresel meselesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ise İstanbul, tarafların bir araya geldiği, diyalog ortamına imkan sağlayan tek yer oldu. Bu savaşın bir sonucu olarak büyük bir gıda krizine neden olacak tahıl sorunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hayata geçirilen tahıl koridoru ile çözüme ulaştı. Şimdi ise bu tahılın adil dağıtımı ve fakir ülkelere de ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bu gayretler ancak ve ancak 8 milyar insanın ortak kaderine inanan ve hepsini eşit düzeyde önemseyen adil bir perspektifin yansımasıdır. Sözün ve eylemin uyum içinde ilerlediği bir samimiyet göstergesidir. Bu bağlamda, Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de 'özü sözü insan' mottomuzdan hareketle sesi duyulmayanların sesi olmayı bir görev kabul ediyoruz."

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Konuşmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi.

2021 "İletişimci Ödülü"nü Eman Askar'a takdim eden sanatçı Orhan Gencebay, TRT'yi böyle bir etkinlik düzenlediği için tebrik etti.

Gencebay, "Gönül olağanüstü geniştir. Önemli olan gönülden vermektir. Bu ödülleri veren TRT'mizi kutluyorum. TRT'miz Türkiye'mizde en büyük görevini harika yaparken artık dünyaya taştı. Dünyayla zaten ilgileniyordu ama bundan sonra görüyorum ki TRT’miz her konuda dünyayla ilgili çalışma yapacak." diye konuştu.

Yeni bir albüm çalışması içerisinde olduğunu dile getiren Gencebay, parçalardan birinin adının da "Canım Türkiyem" olduğunu söyledi.

2020 "İletişimci Ödülü"nü Merve Çirişoğlu'na Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 2021 "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Ali Bonat adına Mahmoud Ismail'e TRT Genel Müdürü Sobacı, 2020 "Gençlik Ödülü"nü Aikokul Bolotbekova'ya TRT Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Yılmaz, 2020 "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Ömer Salman'a AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve 2021 "Eğitimci Ödülü"nü Sharih Shiwan'a Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün takdim etti.

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Ödül alan diğer isimler şöyle:

2020 "Eğitimci Ödülü" Samuel Isaiah, 2020 "Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü" Waheed Arian, 2021 "Gençlik Ödülü" Melati Wijsen-İsabel Wijsen, 2021 ''Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü" Hayri Dağlı.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başka bir programı nedeniyle ödül törenine katılamadı.

ÖZGÜN Dünya Kupası maçları TRT'de canlı yayınlanacak: TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

FOTOĞRAF 10 TRT1 kanalında her Perşembe akşamı yayına giren ve çekimleri Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen Balkan Ninnisi dizisinin yayın hayatı sona eriyor. Evrim Yöney’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve 21 Haziran’dan beri ekranlarda varlık gösteren Balkan Ninnisi dizisinin hayranlarını üzecek bir haber geldi. Uğur Uzunok ile Yalçın Arı ikilisinin yapımcısı olduğu Balkan Ninnisi dizisi reytinglerde umduğunu bulamadı. Şimdiye kadar 18 bölüm yayınlanan Balkan Ninnisi beklenen etkiyi yakalayamayınca radikal bir karara imza atıldı. Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürkve Hakan Boyav gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi’ninekran ömrü resmen bitiyor. Reytinglerde hedeflenen seviyenin altında kalan Balkan Ninnisi’nin 20.bölümde ekranlara veda edeceğinin bilgisine ulaşıldı. Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, İdris Meydi, Esma Koç, Alev Toprakoğlu, Abdülhamit Işık, Ozan Ayaz ve Baki Türk’ün kaleme aldığı Balkan Ninnisi dizisinin final bölümü 17 Kasım tarihinde yayınlanacak. TRT1’in aile dizisi Balkan Ninnisi’nden kötü haber: Final yapıyor TRT1 kanalında her Perşembe akşamı yayına giren ve çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Balkan Ninnisi dizisinin yayın hayatı sona eriyor. BiP'te paylaş

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