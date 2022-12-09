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'TRT World Forum 2022' başladı

Liderleri buluşturan TRT World Forum 2022 “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul’da başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT World Forum 2022 başladı
TRT World Forum 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor.

TRT’nin dünya gündemine yön veren organizasyonu TRT World Forum 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 100’e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılıyor.

TRT World Forum, ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

  • 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sözleri dünyada yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması ve “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” teması ile düzenlenen etkinlikte ulusal ve global pek çok mesaj vermesi bekleniyor.

Geçen yıl TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Pandemi sürecinde dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar sınıfta kaldı” ve “BM’nin yapısı değişmeli” söylemleri dünya gündeminde yankı bulmuş ve uzun süre üzerine tartışmalar yaşanmıştı.

Programın ilk gününde “Dünyayı Besleyebilmek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak”, “Dezenformasyon: Dijital Çağda Hakikati Savunmak” ve “Enerji Krizi ve İklim Değişikliği: Krizi Fırsata Dönüştürmenin Zamanı Geldi mi?” panelleri gerçekleşecek. İkinci gününde ise “Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı için Cazip Bir Süreç mi?”, “İnsanlığın Ötesinde: Küresel Göç Krizi”, “Rusya-Ukrayna Savaşı: Alınan Dersler”, “Cephelerden Bildirmek: Savaşın Gölgesinde Gazetecilik” konuları ele alınacak.

TRT World Forum 2022, TRT World Forum Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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