TRT World'den KKTC'nin kuruluşunun yıl dönümüne özel belgesel

193 ülkeye aynı anda yayın yapan Türkiye’nin ilk uluslararası İngilizce haber kanalı olan ve geçtiğimiz eylül ayında Türkiye’ye Haber Belgesel dalında ilk Emmy Ödülü’nü getiren TRT World, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve bağımsızlık öyküsünün ekranlara taşınacağı altı bölümlük belgesel serisi “The Forefront Cyprus (Bağımsızlık Yolu Kıbrıs), ilk bölümüyle KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde TRT World’de izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs’la ilgili çok özel röportajlar ve detaylı anlatımlar

Belgesel için aralarında siyasetçiler, eski devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden yetkililer, tarihçiler, mücahitler, gaziler ve birçok görgü tanığının bulunduğu yaklaşık 50 isimle röportajlar yapıldı. Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, KKTC Cumhurbaşkanları Ersin Tatar, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu, Serdar Denktaş ve Keti Klerides bulunuyor.

Belgeselin hazırlık aşamasında KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde çekimler ve röportajlar yapılırken, Kıbrıs Türk direnişinin başladığı Erenköy’de de bugüne kadar yapılmamış çok detaylı anlatımlara yer verildi. Ayrıca TRT World ekibi Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede de özel röportajlar yaptı.

Belgeselin ikinci bölümünde Kıbrıs Türkleri için direnişin simgesi olan Erenköy'de yapılan çekimlere 1964 yılında oradaki direnişe katılan Mücahit Ahmet Yıldırım’ın da eşlik etmesi çalışmaya büyük derinlik kattı. Yine bu bölüm için hayattaki son Bereketçi Mücahit olan Fadıl Elmasoğlu ile konuşuldu. Ayrıca Rumlar tarafından işkence ile şehit edilen pilot Binbaşı Cengiz Topel'in hazin hikayesi görgü tanıklarının gözünden anlatıldı.

Bu özel belgesel TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, Zümrüt Sönmez, Naim Öngören, Güray Ervin, Hilmi Yaşa, Kenan Şakar ve Fatih Kibar’ın yer aldığı bir ekip tarafından hazırladı.