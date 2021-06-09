TRT'nin sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı'nda" sürpriz veda: Sezon finali sonrası duygulandıran mesaj

Ünlü psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığı 'Madalyonun İçi' isimli kitabından uyarlanan "Masumlar Apartmanı" TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer aldı.

Her salı akşamı izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı

8 Haziran Salı akşamı 37'nci bölümüyle sezon finali yaptı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi sezon finalin izleyiciyi adeta ekrana kilitledi.

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SÜRPRİZ SON

Duygusal sahnelerin yoğunlukta olduğu Masumlar Apartmanı bölümün final sahnesinde herkesi gözyaşları boğdu.

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İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenerek Han'a geri dönmeye karar verdi. Han da bu sırada İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini eşinin kollarında verdi.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmış oldu.

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"İNCİ'NİN YOLCULUĞU BURADA BİTTİ"

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.

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