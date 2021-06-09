Hayat TRTnin sevilen dizisi "Masumlar Apartmanında" sürpriz veda Sezon finali sonrası duygulandıran mesaj
TELEVİZYON

TRT'nin sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı'nda" sürpriz veda: Sezon finali sonrası duygulandıran mesaj

TRT 1'in çok beğenilen yapımları arasında yer alan 'Masumlar Apartmanı' dün akşam 37'nci bölümüyle sezon finali yaptı. Gerçek hayattan uyarlanan dizide, 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise diziye resmen veda etti. Farah Zeynep Abdullah bölüm sonunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte sezon finalinin detayları ve güzel oyuncunun duygulandıran veda mesajı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TRTnin sevilen dizisi Masumlar Apartmanında sürpriz veda: Farah Zeynep Abdullahtan duygulandıran mesaj
Masumlar Apartmanı

Ünlü psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığı 'Madalyonun İçi' isimli kitabından uyarlanan "Masumlar Apartmanı" TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer aldı.

Her salı akşamı izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı

8 Haziran Salı akşamı 37'nci bölümüyle sezon finali yaptı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi sezon finalin izleyiciyi adeta ekrana kilitledi.

TRT'nin yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın konusu ve oyuncuları
HAYAT
TRT'nin yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın konusu ve oyuncuları

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı nerede, hangi sokakta çekiliyor?
ÖZGÜN
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı nerede, hangi sokakta çekiliyor?

SÜRPRİZ SON

Duygusal sahnelerin yoğunlukta olduğu Masumlar Apartmanı bölümün final sahnesinde herkesi gözyaşları boğdu.

  • İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenerek Han'a geri dönmeye karar verdi. Han da bu sırada İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini eşinin kollarında verdi.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmış oldu.

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda flaş ayrılık
HAYAT
Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda flaş ayrılık

"İNCİ'NİN YOLCULUĞU BURADA BİTTİ"

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.

Masumlar Apartmanı’nda konuşan kıyafetler
HAYAT
Masumlar Apartmanı’nda konuşan kıyafetler

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
FOTOĞRAF 17
Title
Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken dizi ilk bölümden bu yana tüm reyting listesinin zirvesinde istikrarlı biçimde duruyor.
Title
Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem YouTube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
Title
Masumlar Apartmanı altıncı bölümüyle, yapılan reyting ölçümlerinde tüm kategorilerde açık ara liderliğini korudu.
Title
Tiak verilerine göre; Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor.
Title
Son bölümde neler oldu?
Title
Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar apartmanında deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur.
Title
Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
Title
Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.
Title
Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır.
Title
Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.
Title
Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur.
Title
Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
Title
Title
Title
Title
Title
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
TRT'de salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm rakiplerini geride bırakarak reyting listesinde yine birinci oldu. Peki, son bölümde neler oldu?


Abone Ol Google News
Esenyurtta mavi su kabusu

Esenyurt'ta mavi su kabusu

Rögarlardan fışkırdı, vatandaşları tedirgin etti.
Haliçte köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yatırımlara karşı çıkan muhalefete videolu cevap

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

​Yüzlerce biçerdöver aynı anda araziye girdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.