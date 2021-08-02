“TRT’nin yalan haberi” başlığıyla sosyal medyada başlatılan algı operasyonu çürütüldü

TRT Haber'in deneyimli muhabiri Bülent Güler Marmaris'teki yangınları ve yürütülen çalışmalarla ilgili gelişmeleri canlı yayında izleyicilere aktardı. Bu sırada Güler'in anonsunun 'belirli bir kısmı' kesilerek videosu sosyal medyada paylaşıldı.



"TRT Muhabirinin, 'Yangın Durduruldu' Diye Haber Yaptığı Sırada Arkada Ormanın Yandığı Görüldü" şeklinde servis edilen görüntülerle TRT Haber'in yalan haber yaptığı şeklinde algı operasyonu başlatıldı.

Ancak işin iş yüzü kısa sürede ortaya çıktı. TRT Haber muhabirin aktardığı bilgilerin tamamının videosunu yayınladı. Muhabir Güler'in açıklamalarına "Yüksek kesimlerde alevler hala etkisini sürdürüyor" diye başladığı görüldü.

TRT Haber’in deneyimli muhabiri Bülent Güler’in canlı yayınından kesilen bir cümle ile açıklamaya konu olan algı operasyonu yapılmıştı. İşte o yayının gerçeği ortaya koyan tam kaydı. pic.twitter.com/5KtxFYJlQ5 REKLAM August 1, 2021

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TRT Haber muhabirin yayınının tamamını paylaştıktan sonra konuya ilişkin bir de yazılı açıklama yaptı.

İşte yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"31.07.2021 tarihinde TRT Haber yayınına Marmaris’teki orman yangınları ile ilgili canlı bağlanan TRT Haber Muhabiri Bülent Güler’in 4 dakika 2 saniye süren yayını sırasında bölgede bulunan kişilerce cep telefonu ile çekildiği tahmin edilen 13 saniyelik bir video “TRT’nin yalan haberi” başlığıyla sosyal medyada paylaşılmıştır. Sözü edilen yayında yanan alanların yanmıyormuş gibi anlatıldığı ve yangınların söndürüldüğünün söylendiği iddia edilmiş ve algı operasyonuna imza atılmıştır.

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YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ ALTYAZI DA BİLE VAR

Halbuki ilgili yayında sosyal medyada paylaşılan video kaydının çekildiği anın hemen öncesinde TRT Haber muhabirinin “Özellikle Turunç Mahallesi, Hisarönü Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi’nde yüksek kesimlerde alevler hala etkisini sürdürüyor. Şu an kameraman arkadaşım Ali Güler, Turunç’un üst kesimlerde ve aşağı noktalarda, tepelik alandaki alevlerin hala devam ettiğini ekranlara taşıyor” sözleri TRT Haber’den canlı olarak yayınlanmıştır. Yangınların devam ettiği bilgisi ayrıca ilgili yayın esnasında altyazı şeklinde ekrana yansıtılmıştır.

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GÖKOVA KÖRFEZİNE YANGININ SIÇRAMASININ ENGELLEDİĞİ ANLATILDI





Aynı yayında Gökova bölgesine yangının sıçramasının nasıl engellendiği anlatılmış “Ekipler gerçekten cansiparane, yani bu kelimenin gerçekten, tamamen karşılığını vererek büyük bir mücadele verdiler ve Gökova Körfezi’ne ve Akyaka Yolu’na sıçramaması için büyük gayret gösterdiler ve yangın burada durduruldu ve artık Gökova Körfezi’ne yönelik bir tehdit tamamen ortadan kaldırıldı” denilmiştir.

Yayında verilen bilgilerin doğruluğu apaçık ortadayken kimliği meçhul kişilerce kaydedilip, sosyal medyada doğru olmayan birtakım ifadeler eşliğinde paylaşılan videonun amacının TRT’yi karalamak olduğu açıktır.

EKİBİMİZ KASITLI OLARAK SALDIRIYA UĞRADI

Orman yangınlarıyla yüzlerce kahraman mücadele ederken, TRT Haber ekipleri de meslekleri için hayatlarını ortaya koymaya devam ediyor. Bir ekibimiz alevlerin ortasında kalmış, bir diğer ekibimiz ise kasıtlı bir şekilde saldırıya uğramıştır. TRT Haber ekiplerimize yönelik yapılan bu karalama kampanyaları ve saldırılar, arkadaşlarımızın doğru habercilik anlayışını durduramayacaktır."

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