Hayat Tüm Türkiyeyi ağlatmıştı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı
AKTÜEL

Tüm Türkiye’yi ağlatmıştı: Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan ve ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla Türkiye’yi ağlatan Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü’ne yerleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tüm Türkiye’yi ağlatmıştı: Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı
Foto: İHA.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti. Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı’ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti. 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü’ne yerleşti.

  • MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı’nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi.


Vakfın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada,
“Osmaniye’de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı’nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak
GÜNDEM
YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak

Sınav öncesi kimliğini unutan Ayşe milyonları ağlatmıştı: Devlet Bahçeli’nin desteği duygulandırdı
GÜNDEM
Sınav öncesi kimliğini unutan Ayşe milyonları ağlatmıştı: Devlet Bahçeli’nin desteği duygulandırdı
150 milyon varil petrol bulundu

150 milyon varil petrol bulundu

Yazılı açıklamayla duyurdular.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​81 ilde hayata geçti: Her an karşınıza çıkabilir.
Rusya-Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı

En yakın mesafe 660 lira en uzak bin 585 lira oldu.

​Türkiye'de üretildi dünyaya satıldı.

'Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi'

​Savaş uçakları arka arkaya havalandı

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.
Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor
Dünya

Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor

Kanada ile Almanya arasında yeşil hidrojen yatırımına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.