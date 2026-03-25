Türk tiyatrosuna eleştiriyle bakmak

Türk tiyatrosuna akademisyen, eleştirmen ve uzun yıllar festival direktörü olarak önemli katkılar sunan Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün “Bir Dönem Üstünden Türk Tiyatrosunu Eleştirilerle Okumak” başlıklı kitabı Doğan Kitap tarafından okuyucuyla buluştu. 1950’li yıllardan 1980’lere uzanan dönemde Türk tiyatrosunu eleştiriler ışığında değerlendiren kitabın tanıtımı 2 Nisan saat 19.00’da ENKA Oditoryum’da gerçekleştirilecek. Yazar Zeynep Miraç moderatörlüğünde yapılacak olan söyleşide, Gürün’ün yanı sıra Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi, Zeynep Oral, Doç. Dr. Nilgün Firidinoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Hemiş ve kitabın editörü konuşmacı olarak yer alacak.