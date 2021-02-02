Hayat Türkiyede de üretilecek Rus aşısı Sputnik V yüzde 916 etkili
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Türkiye'de de üretilecek: Rus aşısı Sputnik V yüzde 91.6 etkili

Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üçüncü faz sonuçları tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Aşının yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edildi. Rusya geçtiğimiz ay, koronavirüse karşı geliştiren Sputnik-V aşısının yılda 1 milyon doz kapasiteyle Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.


Haber Merkezi DHA
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Rusya’da Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üçüncü faz denemelerinin sonuçları ünlü tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Dergide yayınlanan makalede aşının yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edildi. Üçüncü faz denemelerinin 19 bin 866 gönüllünün katılımıyla tamamlandığı bildirildi. Öte yandan, Sputnik V aşısının gerçek dozlarının vurulduğu 14 bin 964 gönüllünün 1.3-1.5 kat daha fazla antikor geliştirdiği aktarıldı.

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Yayınlanan makalede denemelerde yer alan 60-87 yaş arası gönüllü grupta Sputnik V aşısının, 18-60 yaş arası gruptan daha etkili olduğu ifade edildi. Aşının bu gruptaki etkinlik oranı ise yüzde 91.8 olarak açıklandı.

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