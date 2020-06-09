TVNET Dijital Belgesel Kitaplığı platformunu izleyici ile buluşturdu

Dijital yayıncılıkta bir ilk olan Belgesel Kitaplığı serisini TVNET, Fuat Sezgin Belgeseli ile başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "2020 En İyi Belgesel İçerik Ödülü"nü alan TVNET, Sudanlı Musa Belgeseli'ni Dijital İlk Kitap olarak sunduktan kısa bir süre sonra bu kez Fuat Sezgin Belgeseli'ni Dijital Kitap olarak açtı.

3 bölüm olarak yayınlanan belgesel röportajlarının tam deşifresi ve detaylı arşiv taraması ve güçlü bir veritabanı ile hazırlanan Belgesel Kitaplığı, okur ve izleyicilerini özel bir eserle karşılıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını vakfettiği İslam alimlerinin portre çizimleri ve biyografilerinden oluşan sayfalar, site ziyaretçilerine, zengin içerikler boyunca eşlik ediyor.

Dijital yayıncılıkta bir ilk olan Belgesel Kitaplığı serisi, "Sudanlı Musa" ve "Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin" yapımları sonrasında yakında "Endülüs Kitaplığı" ile devam edecek.

Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin

Sudanlı Musa

Endülüs Kitaplığı (Yakında)

HAYAT "İstanbul Yeditepe Konserleri" Ajda Pekkan'la başlıyor

HAYAT Rezan Has Müzesi kapılarını açıyor: 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz