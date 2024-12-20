İş dünyasının duayen isimlerinden olan "Mobilya imparatoru" olarak da bilinen Fatih Kıral yaşamını yitirdi. Ünlü işadamı Fatih Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. Kıral, iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Mobilya sektörünün tanınmış ismi ve adını taşıyan mobilya markasıyla bilinen Fatih Kıral, bugün yaşamını yitirdi.
2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunan Kıral, geçtiğimiz günlerde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Nakledilen böbreğin de iflas etmesi sonucu diyalize bağlanan Fatih Kıral, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Bugün, uzun süredir süren sağlık mücadelesine son veren Kıral, hayata gözlerini yumdu.