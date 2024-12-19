Fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti: ‘300 bin liralık ameliyatı 50 bine yapmışlar'

Geçen şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan "Gelin Evi" programıyla sosyal medyada tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan Neşe Özkan'ın dün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ameliyat sonrası kalbi durdu

İki çocuk annesi Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. Beş saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini arkadaşı doğruladı

Neşe Özkan'ın yakın arkadaşı sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neşe Özkan'ın ölüm haberini doğruladı ve sevenlerinden dua istedi.

Kadir Ezildi paylaşımında, "Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani'' ifadelerine yer verdi.

Gönderisine yorum yağdı

Dün akşam katıldığı bir 90'lar partisinde Bergen rolüne girip şarkılar söyleyen Neşe Özkan'ın son paylaşımına sosyal medyada; 'Mekanın cennet olsun', 'Dün akşam gerçek olamayacak kadar güzel bir performans sergiledi, ellerimiz patlayana kadar alkışladık. Allah rahmet eylesin' gibi yorumlar yapıldı.

Özkan'ın, ameliyat için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı. Paylaşımı, Özkan'ın son anlarını yansıtan gönderi oldu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Aslen Trabzonlu olan Neşe Özkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki Demetevler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailesi 'ihmal var' dedi

Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

‘300 bin liralık ameliyatı 50 bine yapmışlar'

Neşe Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk (42) ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan'a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti. Bunun şüpheli bir durum olduğunu belirten Öztürk, “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” diye konuştu.

'Kalbinde delik olduğunu söylemiş ama...'

Neşe Özkan'ın, kalbinde delik olduğunu doktorlara söylediğini ve buna rağmen ameliyata alındığını iddia eden Öztürk, “Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, ‘Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm' diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.















