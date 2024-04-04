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Burun estetiği hayatını kararttı: Düğün yapamadı işe giremedi! Doktor bir de dalga geçer gibi...

Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras (25), 3 yıl önce özel hastanede burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme meydana geldi. Burnunun düzelmesi için aynı doktor tarafından 2 kez daha ameliyat edilen Aras, şekil bozukluğunun daha da arttığını ileri sürerek, savcılığı suç duyurusunda bulunup, 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Gülizar Aras, hayatının komple karardığını belirterek, "Düğünü ertelemek zorunda kaldım, sonra düğün yapmaktan vazgeçtik. Çalışamadım. Tamamıyla ışığımı söndürdüler" dedi. Talihsiz genç kadın ameliyat sonrası doktorun skandal ifadelerini de anlattı.

12:55 - 4/04/2024 Perşembe
DHA
Gülizar Aras
Gülizar Aras

Turizmci Gülizar Aras, 2021 yılında düğün öncesi İstanbul Florya'da özel hastanede görevli Dr. M.S.E. ile 500 euro'ya anlaşarak, burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme ve ödem oluştu. Aynı doktorun bunu ücret almadan düzeltebileceğini belirtmesi üzerine üst üste iki ameliyat daha oldu. Fakat Gülizar Aras'ın burnundaki bozukluk her ameliyattan sonra daha da arttı. Bu süreçte işinden ayrılan ve burnundaki şekil bozukluğu nedeniyle düğününü iptal ederek, sadece nikah yapan Gülizar Aras, doktor hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Bakırköy 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.


3 ameliyat da başarısızlıkla sonuçlandı

Gülizar Aras, ilk ameliyattan 6 ay sonra burnundaki şekil bozukluğunu fark ettiğini söyleyerek,
"Doktorla görüştüğümde hatasını kabul edip, ikinci ameliyatı yapıp onaracağını söyledi. İkinci ameliyatı olduğumda sol burun kanalında çökme meydana geldi. 2022'nin Eylül ayında son ameliyatımı gerçekleştirdim. Sonra burun ucumda komple doku kaybı yaşadım. Bu nedenle düğünü ertelemek zorunda kaldım. Düğün yapmaktan vazgeçtik. Çalışamadım. Tamamıyla ışığımı söndürdüler. Aynı zamanda doktor dalga geçer gibi; 'sen de ne kadar şansızsın' gibi bir cümle kullandı. Hayatım komple karardı"
dedi.


'Düzelmesi için 1 milyona yakın para talep ediyorlar'

Aras, burnunun eski haline gelmesi için İstanbul'da başka bir doktorla görüştüğünü ve doktorun 1 milyon TL istediğini ifade ederek,
"Estetik olmuyor, plastik cerrahi olarak işlem yapılması gerekiyor. Yaklaşık 1 milyona yakın bir para talep etti, doktor. Bu süreçte ekonomik özgürlüğümü de kaybettim. Dışarıya çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor. Otelde çocuklarla ilgileniyordum ama artık çalışamıyorum. İş başvurusu yaptığımda dış görünüşe bakıyorlar"
diye konuştu.

'Doktor ücret talep etmiyorsa işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır'

Gülizar Aras'ın avukatı Sultan Penez Abay da müvekkilinin uğradığı maddi ve manevi kayıplar için tazminat talep ettiklerini belirterek,
"Burada bu işlemi yapan doktorun hem cezai hem hukuki sorumluluğu var. Cezai sorumluluk açısından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sorumluluk açısından tazminat davası açtık. Hem maddi tazminat talebimiz oldu hem manevi tazminat talebimiz oldu. 3 kez ameliyat geçirmiş ve 3 ameliyat da başarısızlıkla sonuçlanmış. Burada bizim hukuki sürecimizin temelinde Yargıtay'ın iki kararı var. Birinci karar; estetik cerrahi müdahalede bulunan doktor sonucu garantilemek zorundadır. İkincisi ameliyatı yapan doktor 2 ve 3'üncü işlemlerde herhangi bir emek ücreti talep etmemiş müvekkilden. Yargıtay şunu söylüyor; 'ilk ameliyattan sonra doktor herhangi bir emek ücreti talep etmiyorsa aslında işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır.' Biz bu iki esas karara dayanarak hukuk davamızı açtık. Hukuki sürecin en başında işlemi yapan doktor şu an mevcut durumun düzeltilmesi için gereken paranın neredeyse yaklaşık onda birini teklif etti. Çok komik bir rakamdı teklif ettiği. Müvekkil tekrar kendisine bir cerrahi işlem yaptırmak istemiyor. Çünkü artık arada doktor ve hasta ilişkisinin temel kaynağı olan güven ilişkisi zedelenmiş durumda. Hukuki sürecin takipçisi olacağız"
dedi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma izni vermedi

Öte yandan Gülizar Aras, doktor hakkında avukatı aracılığıyla Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na da şikayette bulundu. Ancak ön inceleme kapsamında ifadesi alınan Dr. M.S.E. hakkında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermedi. Kurul kararında doktorun muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarında kusuru bulunmadığı belirtildi. Avukat Sultan Penez Abay, soruşturma izni verilmemesi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Dr. M.S.E. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.




#Ankara
#Estetik Ameliyat
#Sağlık
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