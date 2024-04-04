Burun estetiği hayatını kararttı: Düğün yapamadı işe giremedi! Doktor bir de dalga geçer gibi...

Turizmci Gülizar Aras, 2021 yılında düğün öncesi İstanbul Florya'da özel hastanede görevli Dr. M.S.E. ile 500 euro'ya anlaşarak, burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme ve ödem oluştu. Aynı doktorun bunu ücret almadan düzeltebileceğini belirtmesi üzerine üst üste iki ameliyat daha oldu. Fakat Gülizar Aras'ın burnundaki bozukluk her ameliyattan sonra daha da arttı. Bu süreçte işinden ayrılan ve burnundaki şekil bozukluğu nedeniyle düğününü iptal ederek, sadece nikah yapan Gülizar Aras, doktor hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Bakırköy 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
3 ameliyat da başarısızlıkla sonuçlandı
'Düzelmesi için 1 milyona yakın para talep ediyorlar'
'Doktor ücret talep etmiyorsa işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır'
Sağlık Bakanlığı soruşturma izni vermedi
Öte yandan Gülizar Aras, doktor hakkında avukatı aracılığıyla Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na da şikayette bulundu. Ancak ön inceleme kapsamında ifadesi alınan Dr. M.S.E. hakkında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermedi. Kurul kararında doktorun muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarında kusuru bulunmadığı belirtildi. Avukat Sultan Penez Abay, soruşturma izni verilmemesi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Dr. M.S.E. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.