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Yapay zeka fotoğraflarıyla estetiğe koşuyorlar

Yapay zeka fotoğraflarıyla estetiğe koşuyorlar

Aybike Eroğlu
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Sağlık sorunları dışındaki estetik ameliyatlar 13-14 yaşlara kadar düştü. Yapay zeka yardımıyla kendine ideal yüz oluşturan gençler, resimdeki kişiye benzemek için bıçak altına yatıyor. Dr. Burak Tuncer, “Kontrolsüz yapılan bu işlemler pişmanlığa yol açabilir” dedi.

Sosyal medyada görünürlüğün artmasıyla yaygın hale gelen estetik çılgınlığı, 13-14 yaşındaki çocuklara kadar düştü. Çocuklar, yapay zeka uygulamalarıyla yüzlerini orantılayıp bu fotoğrafla estetik doktorlarına başvuruyor.

ÇOCUKLAR ZORBALIĞA UĞRUYOR

Esteworld Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer, yapay zeka ile kendine ideal bir yüz oluşturup, estetikle bu yüze benzemek isteyenlerin sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Estetik yaptırmak isteyenlerin aileleriyle birlikte çocukların da artık kliniklerin yolunu tuttuğunu anlatan Tuncer, "Aileler çoğunlukla çocuklarına karşı çıkıyor ama çocuklarını ikna edemedikleri için bize geliyorlar. Daha doğrusu, çocukları bizim ikna etmemiz için kliniğe getiriyorlar" dedi. Bazı ailelerin estetik kararını desteklediğini anlatan Tuncer, "Taraftar olan ailelerde ise genellikle burundan çok fazla zorbalığa uğramış çocuklar oluyor. Genellikle de burun ameliyatı için başvuruyorlar. Biz 1-2 yıl daha beklemelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu. "Estetik talep yaşı 13-14’e kadar düşmüş durumda” diyen Tuncer, gençlerin yüzünü yapay zeka ile oranlayıp fotoğraftaki yüze benzemek için estetiğe başvurduklarını kaydetti.

DERSHANE SONRASI ESTETİK

Tuncer, “Yurt dışından da içinden de yapay zeka ile çalışılmış süper versiyonlarını getiren ve ‘Buna benzeyebilir miyim?’ diye soran hastalarımız var. Sosyal medya, teknoloji ve ünlülerin dünyası estetik algısını hızla değiştiriyor. Gerçek hayatta ve sosyal medyada beğenilme ve daha iyi hissetme adına gençler, dershaneden sonra ilk olarak plastik cerrahi polikliniğine uğruyor. Üniversite sınavından hemen sonra yapılan ilk iş tatilden önce burun estetiği oluyor” açıklaması yaptı.

EN AZINDAN 18 YAŞINI GEÇMELİ

Tuncer, şunları söyledi: "Bu tür ameliyatlar acil müdahale gerektirmez. Dolayısıyla hastanın en az 18 yaşında olması gerekir. Bazı doktorlar farklı uygulamalar yapabilir, ancak biz 18 yaş sınırını tercih ediyoruz." Trendlere göre estetik yaptırmanın ileride tekrar bıçak altına yatmaya neden olabileceğine değinen Tuncer, "Estetik ve trendler hızla değiştiği için insanlar hızlı karar veriyor ve bu da komplikasyonlara sebep olabiliyor. Birçok merkezde kontrolsüz yapılan bu işlemler pişmanlığa yol açabilir. Bu da revizyon cerrahisinin popüler olmasına neden olabilir. İleride revizyon cerrahisi daha çok aranır hale gelecektir." bilgisini paylaştı.



CHP'li belediyeden LGBT skandalı: Filmi yetmedi bir de sapkınlığın dersini verdiler

Tüm dünyada tepki çeken ve küresel bir sapkınlık haline gelen LGBT terörü 'sanat' adı altında hızla yayılmaya devam ediyor. Sinemadan siyasete kadar kendisine meşruiyet zemini oluşturmaya çalışan küresel sapkınlık son olarak Bursa'da boyut atladı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sinema Günleri' adı altında gerçekleştirdiği etkinlik bir anda LGBT propagandasına dönüştü. Cinsel içeriklerin ve cinsel kimlik değişiminin vurgulandığı 'Uçsuz Bucaksız' adlı film, Kültürpark'ta aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterildi. Kız çocukların öpüştüğü sahnelerin de yer aldığı gösterimin ardından transeksüelizm tanımının beyazperdeye yansıtıldığı görüntüler Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesaplarından paylaşıldı. "Toplumun öğrettiği ve/veya dayattığı kimliklerin ötesinde bir film..." ifadeleriyle servis edilen afiş sosyal medyada büyük tepki çekti.


#Yapay Zeka
#Estetik
#Aktüel

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