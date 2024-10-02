Yapay zeka fotoğraflarıyla estetiğe koşuyorlar

Sosyal medyada görünürlüğün artmasıyla yaygın hale gelen estetik çılgınlığı, 13-14 yaşındaki çocuklara kadar düştü. Çocuklar, yapay zeka uygulamalarıyla yüzlerini orantılayıp bu fotoğrafla estetik doktorlarına başvuruyor.

ÇOCUKLAR ZORBALIĞA UĞRUYOR

Esteworld Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer, yapay zeka ile kendine ideal bir yüz oluşturup, estetikle bu yüze benzemek isteyenlerin sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Estetik yaptırmak isteyenlerin aileleriyle birlikte çocukların da artık kliniklerin yolunu tuttuğunu anlatan Tuncer, "Aileler çoğunlukla çocuklarına karşı çıkıyor ama çocuklarını ikna edemedikleri için bize geliyorlar. Daha doğrusu, çocukları bizim ikna etmemiz için kliniğe getiriyorlar" dedi. Bazı ailelerin estetik kararını desteklediğini anlatan Tuncer, "Taraftar olan ailelerde ise genellikle burundan çok fazla zorbalığa uğramış çocuklar oluyor. Genellikle de burun ameliyatı için başvuruyorlar. Biz 1-2 yıl daha beklemelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu. "Estetik talep yaşı 13-14’e kadar düşmüş durumda” diyen Tuncer, gençlerin yüzünü yapay zeka ile oranlayıp fotoğraftaki yüze benzemek için estetiğe başvurduklarını kaydetti.

DERSHANE SONRASI ESTETİK

Tuncer, “Yurt dışından da içinden de yapay zeka ile çalışılmış süper versiyonlarını getiren ve ‘Buna benzeyebilir miyim?’ diye soran hastalarımız var. Sosyal medya, teknoloji ve ünlülerin dünyası estetik algısını hızla değiştiriyor. Gerçek hayatta ve sosyal medyada beğenilme ve daha iyi hissetme adına gençler, dershaneden sonra ilk olarak plastik cerrahi polikliniğine uğruyor. Üniversite sınavından hemen sonra yapılan ilk iş tatilden önce burun estetiği oluyor” açıklaması yaptı.

EN AZINDAN 18 YAŞINI GEÇMELİ

Tuncer, şunları söyledi: "Bu tür ameliyatlar acil müdahale gerektirmez. Dolayısıyla hastanın en az 18 yaşında olması gerekir. Bazı doktorlar farklı uygulamalar yapabilir, ancak biz 18 yaş sınırını tercih ediyoruz." Trendlere göre estetik yaptırmanın ileride tekrar bıçak altına yatmaya neden olabileceğine değinen Tuncer, "Estetik ve trendler hızla değiştiği için insanlar hızlı karar veriyor ve bu da komplikasyonlara sebep olabiliyor. Birçok merkezde kontrolsüz yapılan bu işlemler pişmanlığa yol açabilir. Bu da revizyon cerrahisinin popüler olmasına neden olabilir. İleride revizyon cerrahisi daha çok aranır hale gelecektir." bilgisini paylaştı.











