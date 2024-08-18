Çocuklar estetik kurbanı olmasın

Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman’ın Hayykitap yayınevinden çıkan “Değişen Bedenimle Karışan Duygularım” kitabı geçtiğimiz günlerde okuyucularıyla buluştu. Kitap, genç bir kız olan Elif’in regl döngüsüyle ilgili yaşadığı ilk deneyimle başlayan bir hikâyeyle okuyucularına hitap ediyor. Elif’in çamaşırında gördüğü adet lekesiyle yaşadığı şaşkınlık ve korku, birçok genç kızın karşılaştığı ortak bir deneyimi yansıtıyor. Elif’in bu durumu anlaması ve ne yapması gerektiği konusundaki endişeleri, genç kızların bedenlerindeki değişimlere dair sorularını ve duygusal tepkilerini ele alıyor. Dr. Duman, Elif’in sorularına verilecek doğru yanıtların, onun gelecekteki kadınlık yolculuğunda nasıl bir etkisi olacağını anlatıyor. Genç kızların regl döngüsü ve bedensel değişimlerini anlamalarına yardımcı olmayı ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlayan kitabı Duman ile Üsküdar’daki muayenehanesinde bir araya gelip konuştuk.





Bedensel ve ruhsal olarak değişimlerin yaşandığı bir dönem

Dr. Ayşe Duman, Hayykitap tarafından başlatılan “Çocuklar için Yeryüzü İyilik Hareketi” projesi kapsamında kız çocukları için “Değişen Bedenimle Karışan Duygularım” kitabını kaleme almış. Duman, kitabını yazarken genç kızların ve ailelerinin bedenlerindeki değişimleri doğru bir şekilde anlamalarını sağlamayı hedeflediğini dile getiriyor. Duman, “Kitap, genç bir kız olan Elif’in regl dönemiyle ilgili yaşadığı ilk deneyimi ve bu süreçte karşılaştığı korkuları ve soruları ele alıyor. Elif’in çamaşırında gördüğü adet lekesi, onun çocukluktan genç kızlığa geçişinin işareti aslında. Bu durum, Elif’in kafasında birçok soru ve endişe uyandırıyor. ‘Hasta mıyım? Bu ne kadar sürecek? Nasıl temizleyeceğim? Kime danışmalıyım?’ gibi sorular, genç kızların bu dönemde yaşadığı belirsizlikleri yansıtıyor. Ben de bu tür sorulara doğru yanıtlar verilmesinin, genç kızların gelecekteki kadınlık yolculuğunda büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. Duman, kitabını yazarken genç kızların ve ailelerinin bedenlerindeki değişimleri doğru bir şekilde anlamalarını sağlamak istediğini belirtiyor.





Estetik ameliyatlar 10 yaşına düştü

Duman, estetik ameliyatlar ve dış görünüş üzerindeki baskıların genç kızların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olduğunu söylüyor. Bu durumun gelecekteki nesiller üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Estetik ameliyatların 10’lu yaşlara düştüğünün altını çizen Duman, genç kızların bu tuzağa düşmeden kendi bedenlerini sevmeleri ve kabul etmeleri gerektiğini söylüyor. Duman, “Kitabın amacı, genç kızların bedenlerindeki mucizeleri ve güzellikleri fark etmelerini sağlamak, kadınlık döngülerini hayatının merkezine koymalarına teşvik etmek” diyor. Genç kızların beden değişimlerini sevinçle karşılamalarını tavsiye eden Duman, “Adet döngüsü çoğu zaman sadece cinsellik ve hamilelikle ilişkili anlaşıldı ve anlatıldı. Bu durum genç kızların kendi rahmi yumurtalıkları, adet döngüsü hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan ve bunların işleyişlerini kavramadan bedeninin cinsel obje olarak görülmesini kabul etmesini kolaylaştırdı. Günümüz kapital sistemi kadını şantiyeye çevirirken, dijital dünyada pompalanan güzellik ölçütlerine uymaya, gösterilen fiziki hedeflere ulaşmaya çalışan genç kızlar, zihinsel- bedensel telafisi zor problemler yaşıyor. Ekranda -filtrelerle- aldığı beğeniler ile kendini var etmeye çalışan genç kızın kendisiyle ilgili sağlıklı cinsel imajı zayıflamakta. Kendini cinsel objeye yakın görmek cinsel istismar yolunu, kadın bedeninin her türlü istismarını kolaylaştırır. Bedenin bu bakışla şekillenmesi, kadınsal yüklerle beraber kadın hastalıklarına zemin hazırlar. Bu yüzden olayları neşeyle kabul etmek, bedeni anlamak ve onun kimyasını bozacak savaşlar yerine, süreci anlamak ve kabul etmek gerekiyor. Çaresizlik ve şikayet diliyle yaklaşmak yerine, bedenin kimyasını bozmadan, olayları sevinçle karşılamak gerekiyor.”





Doğal ve fıtri bir süreç

Dr. Ayşe Duman, regl döngüsünün doğal ve fıtri bir süreç olduğunu, bu sürecin utanılacak bir durum olarak görülmesinin kadınlık üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekiyor. Kadınların bedenlerinde yaşadıkları değişimlerin, kendi yaratılış programlarının bir parçası olarak algılanması gerektiğini ifade eden Duman, genç kızların bu süreci kabul etmeleri ve sevinçle karşılamaları gerektiğinin altını çiziyor.



