|
Gündem

İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadının sonu oldu

İstanbul'da, özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti.

11:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:31 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Perla Virginia
Perla Virginia

Alınan bilgiye göre, İspanya uyruklu Perla Virginia, Şişli'deki özel bir hastanede 2 Ağustos'ta estetik ameliyatı oldu.

Operasyondan bir gün sonra solunum sıkıntısı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Virginia'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık talimatıyla "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlatırken ameliyatı gerçekleştiren doktor A.C.O gözaltına alındı.

Doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.




#İstanbul
#Şişli
#estetik operasyonu
#Hastane
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dolar bugün ne kadar, Euro kaç TL? 7 Ağustos 2024 güncel döviz fiyatları