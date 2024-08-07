İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadının sonu oldu

Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik bir mesele olmaktan öte, genel sağlık için hayati bir öneme sahiptir. Pek çok kişi ağız sağlığını ihmal etse de, diş ve diş eti hastalıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Aydın Salimoğlu, ağız sağlığının önemi ve bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.