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Usta tiyatrocu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı​

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan isimler arasına Haldun Dormen de katıldı. 92 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Haldun Dormen
Haldun Dormen

Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MASKE TAKIP MESAFELİ KALMAYA DİKKAT EDELİM

Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.
Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
FOTOĞRAF 13
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.
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Bu kapsamda her mevsim kalabalık olan, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez durağı olan İstanbul'da kısıtlamanın bitmesiyle günlük hayat akışı olağan seyrine geldi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 05.00 itibarıyla trafik akışı başlarken taksi ve işçi servislerinin de yola çıktığı gözlendi.
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Her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın tenhalığı dikkati çekerken çok az sayıda kişinin dışarda olduğu, bazı iş yeri sahiplerinin de yeni gün için hazırlık yaptığı görüldü.
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Kısıtlamanın sonra ermesiyle birlikte Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.
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Öte yandan kısıtlama süresince İBB Trafik verilerine göre yüzde 2'lerde olan trafik yoğunluğu kısıtlamanın sona ermesiyle saat 06.17 itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da yaşayanlar için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat normale döndü.


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