Uzun yola uykusuz ve yalnız çıkmayın

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatilinde kara yollarında seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kazaların bayram gibi uzun süreli tatillerde daha sık yaşandığını ve çoğunlukla sürücü hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Uykusuzluk ve yorgunluk kaza yapma olasılığını artırıyor. Bu nedenle uykusuz ve yalnız yola çıkılmaması gerekiyor. Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde 'uyku baskısı' altında kalıyor.

Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar ve kişinin uykuya direnme gücü azalır.

Böylece kişi daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde 'uyanık kalabilirim' diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür."

Yola çıkmadan önceki gece 6-8 saat uyuyun

Doç. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığının belirlendiğini aktardı.

Uykusuz trafiğe çıkmamak için alınabilecek önlemlere değinen Fidan, "Yola çıkmadan önceki gece 6-8 saatlik bir uyku, kaza riskini aza indiren en değerli önlemdir. Gece yarısı ile sabah saat 06.00 arasında yola çıkmamak gerekir, çünkü bu saatler arasında uyku baskısı daha fazla olur." ifadelerini kullandı.

Fidan, sürücülerin en az iki saate bir mola vermesi gerektiğine dikkati çekti.

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Seyahat esnasında mola verilerek kısa süreli uyumanın dikkatin toparlanmasına yardımcı olacağını anlatan Fidan, "Yolculuk sırasında veya molalarda kafein içeren kahve gibi içeceklerin tüketilmesi uyanıklık sağlamak için iyi olabilir, ancak kafein etkisini yaklaşık 30 dakika sonra gösterecektir. Yedek şoför olabilecek birisiyle yolculuk etmek ve iki saatte bir sürücü değiştirmek yararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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