​Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlandığı 4 sezon boyunca popülerliğini hiç kaybetmedi. Dünyada milyonlarca izleyeni olan dizi, Türkiye'de de yayınlandığı akşam reytingleri sallıyor.

Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip edenlerden birinin de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu ortaya çıktı. Kayı Boyu bayrağı ile fotoğraflarını çektiren Maduro, diziye selamlarını gönderdi.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Nicolas Maduro'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak. "Bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.