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HayatVenezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı
TELEVİZYON

​Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan Diriliş Ertuğrul'un yankısı 4 yıldır sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı. Nicolas Manduro, Kayı Boyu bayrağı ile fotoğraf çektirerek diziye selam gönderdi.

Yeni Şafak
Venezuela Devlet Başkanı'ndan Kayı Boyu bayraklı fotoğraf...
Venezuela Devlet Başkanı'ndan Kayı Boyu bayraklı fotoğraf...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlandığı 4 sezon boyunca popülerliğini hiç kaybetmedi. Dünyada milyonlarca izleyeni olan dizi, Türkiye'de de yayınlandığı akşam reytingleri sallıyor.

Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip edenlerden birinin de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu ortaya çıktı. Kayı Boyu bayrağı ile fotoğraflarını çektiren Maduro, diziye selamlarını gönderdi.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Nicolas Maduro'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak. "Bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.

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