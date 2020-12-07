Bol baharatlı yaprak sarması tarifi: Yaprak sarması nasıl yapılır?

Aklınızdaki sorulara da cevap verdiğimiz tarifimiz bugün bol baharatlı yaprak sarması. Yedikçe yiyesi geliyor insanın bu tarifle. Kolay gelsin...

Yaprak sarması.

Yaprak sarması tarifi için malzemeler

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı

Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Pirinç

1 Adet Yemekli Doğranmış Orta Boy Kuru Soğan

2 Diş Kıyılmış Sarımsak

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Rendelenmiş Taze Muskat

1 Çimdik Toz Zencefil

2 Çorba Kaşığı Kuş Üzümü

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1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar

1 Çay Kaşığı Toz Tarçın

1/2 (Yarım) Su Bardağı Kıyılmış Ceviz

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Sarma İçin

250 Gram Salamura Asma Yaprağı

Yaprak sarması yapılışı

Soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp solana kadar soteleyin. Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın, ekleyin, karıştırın ve tuzunu ayarlayın. Karabiberini serpin, üzerine ¾ su bardağı sıcak su ilave edin ve suyunu çekinceye kadar yüksek ateşte pişirin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Karıştırıp bir kenarda soğutun. Salamura yaprakları ılık sudan geçirip tuzundan arındırın. Her yaprağın geniş kısmına bir tatlı kaşığı kadar harçtan paylaştırıp, kenarlarını içe doğru katlayıp sarın ve tencereye boşluk kalmayacak şekilde dizin. Dolmaların üzerini örtecek kadar soğuk su ilave edin, ağırlık olması için üzerine bir tabak kapatın. Kapağını kapatıp yüksek ateşe koyun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını çok az kısın ama her yerinden kaynamaya devam etsin. 15-20 dakika sonra altını kapatın ve suyunu süzün. Dinlendirdikten sonra ılık servis edin.

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Yaprak sarması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan yaprak sarması 30 dakikada pişer.

Yaprak sarması kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan yaprak sarması kalorisi 251,2.

Yaprak sarması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yaprak sarması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17,75 lira.

Yaprak sarması.

Buzlukta Hazır Sarılmış Sarma Pişirme Tarifi Yapılışı

Çözülmesini beklemeden tencereye alalım ve üzerine çıkacak kadar su ekleyelim ve limon dilimleyip, üstüne koyalım. Kaynayana kadar orta ateşte kaynayınca kısık ateşe alalım ve ocaktan almaya yakın zeytin yağını dökelim ve salçalı suyunu da koyalım. Pişince alalım.

Pişmiş Sarmalarınızı Hava ile Temas Ettirmeyin

Sarmaları pişen tencere içerisinden ağzı sıkı kapalı buzdolabı kaplarından birine alarak kolaylıkla saklayabilirsiniz. Kabın ağzını hiç açmadığınız sürece 4-5 gün boyunca saklayabilirsiniz. Buzluğa koyduğunuz sarmaları ise 20-30 güne dek tüketebilirsiniz.

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Etli sarma buzluğa atılır mı?

eliniz alışana kadar zorlanabilirsiniz ama sonra sürekli poşet ile sarmak isteyeceksiniz hem elde sarmaktan kolay ve hızlı iste bu kadar . Sarmaları sardıktan sonra buzdolabı poşetlerine veya kaplara dizip dondurucuda muhafaza edin.

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