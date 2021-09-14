Yeni sezon öncesi 'Kuruluş Osman'a 4 ödül

İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) ve Golden Palm Dergisi’nin birlikte bu yıl yedincisini düzenlediği
Golden Palm Awards ödüllerinde ‘Kuruluş Osman’; yılın yapımcısı (Mehmet Bozdağ), yılın dizisi, yılın erkek dizi oyuncusu (Burak Özçivit), yılın kadın dizi oyuncusu (Yıldız Çağrı Atiksoy) ödüllerine layık görüldü.
Törene ‘Kuruluş Osman’ oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy ve Ömer Ağan katıldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor.
ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak.
Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.
Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
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Gelişmeyi, ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.
Bozdağ paylaşımında, Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın. ifadelerini kullandı.
Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.
Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak Kuruluş Osmanın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, Osman Bey karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.
Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da: Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu
Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı.
OYNAT
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Kuruluş Osman ekibinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Kuruluş Osman ekibi oyuncuları cep telefonlarıyla çektiği videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteklerini iletti.
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Dün akşam yeni sezon ile ekranlara dönen Kuruluş Osman 28'inci bölümüyle reytinglerin zirvesine dönen ve tüm kategorilerde birincilikle çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
#KuruluşOsmanYeniSezon etiketiyle sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla takip edilen sezon açılışında; Osman Bey, obaya yapılan baskının intikamını İnegöl Tekfuru’ndan savaş meydanında aldı.
Osman Bey’in Kulucahisar Kalesi’ni fethinden rahatsız olan Tekfur Aleksis’in Kayı Obası’na yaptığı baskınla sarsılan Osman Bey, obasını ayağa kaldırarak alpleriyle birlikte Aleksis’in kalabalık ordusunun karşısına dikildi.
Osman Bey’in esirleri kurtarıp zorlu savaştan galip çıkmasının Bizans’ta yarattığı şok üzerine, güçlü Roma’yı yeniden yaratmak isteyen parlak komutan Nikola (Erkan Avcı) İmparator tarafından tam yetkiyle uç bölgesine gönderildi.
Bölge tekfurlarının desteğiyle Türk obalarını uç bölgesinden söküp atmak isteyen Nikola, Osman Bey’e karşı mücadelesine çok güvendiği Flatyos’u (Seçkin Özdemir) tutsaklıktan kurtarıp güçlerine katarak başladı.
Diğer yanda Osman Bey liderliğinde savaştan galip çıkan ve esirlerini kurtaran Kayı Obası, yaralarını sarmaya çalışırken Ertuğrul Bey’in (Tamer Yiğit) dönüş haberiyle coşkuya boğuldu.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni sezonun ilk bölümünde neler oldu: Ertuğrul Bey obaya döndü
Kadroya katılan yeni isimlerle daha başlamadan seyircinin merakını kazanan 'Kuruluş Osman' yeni sezonu başladı. 28'inci bölümüyle reytinglerin zirvesine dönen ve tüm kategorilerde birincilikle çarşambanın en çok izlenen yapımı olan Kuruluş Osman, görkemli meydan savaşı sahneleri beğeni topladı. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni sezonun ilk bölümünde neler oldu?