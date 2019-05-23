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Hayat Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek
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GENEL SAĞLIK

Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında millileşme için atılacak adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak, yerli ilaç sanayisinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir yazı dizisi ile ortaya koymuştu.
Yeni Şafak, yerli ilaç sanayisinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir yazı dizisi ile ortaya koymuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Yerli ilaç sanayinin güçlendirileceğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Şafak'ın geçtiğimiz aylarda açtığı 'yerli ilaç' dosyası yankı uyandırmıştı.

Pazar ABD ve Avrupalı firmaların eline geçiyor

Türkiye, savunma başta olmak üzere birçok sektörde yerli atılımı yaparken ilaçta tersi yaşanıyor. Yerli firmalar kapandı, ilaç pazarı ABD'li ve Avrupalı firmaların eline geçti. İlaca yılda 25 milyar lira harcayan Türkiye’de en çok ciro yapan ilk 100 ilacın 95’i ithal.

Yerli şirketler ya kapanıyor ya da fason üretime geçiyor

Yerli ilaca darbe, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 2016’da yerli üretime desteği kesmesiyle indi. Hatta yabancılar aynı ilaca iki farklı hastalık için ayrı ruhsat alabilirken yerli firma ruhsat almakta zorlanıyor. Ruhsat öncesi istenen paralar ve TİTCK’e ödenen danışmanlık ücretleri de yerli üreticiyi vuruyor. Yerli şirketler ya kapanıyor ya da fason üretime geçiyor.

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