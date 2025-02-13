Yetim Vakfı "Bu Ramazan kalbine dokun" sloganıyla yola çıkıyor

Dünyanın dört bir yanında yetim, öksüz ve sosyal yetim çocukların hamiliğini üstlenen Yetim Vakfı, çeşitli coğrafyalarda sevgi ve şefkat bekleyen çocuklara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Yetim Vakfı, “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla başta Türkiye olmak üzere 28 farklı ülkede yardım faaliyetleri yürüterek kalplere dokunabilmek için yola çıkıyor.

Yüz binlerce insana Ramazan yardımı

Yetim Vakfı’nın odağında savaş, doğal afet ve yoksulluk gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyaların yetim kalmış ve şefkat bekleyen çocukları olacak. Bu doğrultuda Yetim Vakfı’nın bu sene yardım faaliyeti göstereceği ülkeler başta Türkiye olmak üzere Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, Kenya, Lübnan, Mali, Moritanya, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus, Yemen ve Zimbabve olacak.

Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden yetim ailelere kumanya, iftar, zekât, fitre ve fidye dağıtımı yapılacak. Bunların yanı sıra yetim çocukların Ramazan heyecanlarına ortak olacak Çocuk Paketi ve bayram sevinci yaşamalarına katkıda bulunacak olan bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Kardeşlik köprüsü

Bağışçıları, ihtiyaç sahibi yetimlerle buluşturan Yetim Vakfı, Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşmak için bir kardeşlik köprüsü kuruyor.

Yetim çocuklara bir yardım eli uzatarak onların yüzlerinde oluşacak tebessüme vesile olmak isteyen hayırseverler için bağış fiyatları; çocuk paketi 400₺, kumanya 1300₺, bayramlık 1500₺, fitre 180₺, fidye 180₺, 180₺ iftar olarak belirlendi.

Gazze’ye özel çalışma

Yetim Vakfı 15 ay boyunca bombaların altında yaşam mücadelesi veren ve hâlihazırda da Siyonist İsrail ve ABD’nin hedefinde olan Gazze için özel bir çalışma gerçekleştirecek. Ramazana özel desteklerin dışında 250.000 Gazzeliye iftar ikramı planlayan Yetim Vakfı bölgeye özel iftar ikram bedelini 200₺ olarak belirledi.

5 bin yetim çocuk sponsorluk bekliyor

Yetim Vakfı dünyanın 21 farklı ülkesinde 13.000’e yakın çocuğa ayda 600₺’lik hamilik ücretiyle destekliyor. Hayırseverler bu miktar ile bir yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarına destek verebiliyorlar. Yetim Vakfı hâlihazırda destek bekleyen 5.000 yetim çocuğa Ramazan vesilesiyle sponsorluk sistemine katmayı hedefliyor. Hayırseverler zekat olarak da vakfın sitesi üzerinden bir yetime sponsor olabilirler.

Geçen sene neler yapıldı?

2024 yılında “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla faaliyet gösteren Yetim Vakfı, 23 ülkede toplamda 301.933 kişiye ulaştı. Dağıtılan kumanyalardan 97.845 kişi, çocuk paketlerinden 57.360 kişi faydalandı. Ramazan boyunca 78.678 kişinin faydalandığı iftar sofraları kurulurken, 5.000 kişinin faydalandığı sahur paketleri dağıtıldı. 1.170 kişi Ramazan karşılama paketinden faydalanırken, 18.702 çocuk bayramlık hediyeleriyle, 1.521 çocuk bayram harçlığı ile sevindi. Hayırseverlerin destekleriyle 14.825 kişi zekâttan, 8.970 kişi fitreden ve 10.400 kişi adak, akika ve şükür kurbanlarından, 5.650 kişi ev tekstil ürünlerinden yararlandı. Ayrıca 1812 yetim çocuğa hami bulundu.

Bir iyilik de sen yap

Yetim Vakfı’nın gerçekleştireceği Ramazan çalışmalarına katkı sunmak, bu iyilik kervanının bir parçası olmak isteyen herkes, dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılmak üzere zekât, fidye ve sadakalarını bağışlayabilir; onlara kumanya paketleri, çocuk paketleri, iftar ve bayramlık hediye edebilir. Bağışçılar, yetimlere olan desteklerini web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekleri gibi bizzat Yetim Vakfı’nı ziyaret ederek elden de verebilirler.



