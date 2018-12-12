Hayat Yılda en az bir defa aile hekimine gidin
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Yılda en az bir defa aile hekimine gidin

Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Bir Yaşam İçin 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' iletişim kampanyası başlattı. Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tanı için yılda en az bir defa aile hekimini ziyaret etmek gerekir.

IHA
​Sağlık Bakanlığı tarafından 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' kampanyası başlatıldı.
​Sağlık Bakanlığı tarafından 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Bir Yaşam İçin “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” İletişim Kampanyası başlatıldı.
Konuyla ilgili Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tanı için yılda en az bir defa Aile Hekimini ziyaret etmek gerekir.

  • Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler; Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında; Gebe ve lohusa rutin muayene ve takibi, Bebek ve çocuk rutin muayene ve takibi, Aşılama ve bağışıklama hizmetleri, Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, Obezite takibi, Hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, Üreme sağlığı hizmetleri, Her türlü sağlık sorunu için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri. Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Kapsamında; Yaşa özel muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri, Laboratuvar hizmetleri.

Aile Hekiminizi nasıl öğrenebilirsiniz?

E-devlet ve e- nabız üzerinden elektronik ortamda, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinden öğrenebilirsiniz. Aile Hekimi Değişikliği; Hizmet almak istediğiniz aile hekiminin bulunduğu ilçedeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne veya Toplum Sağlığı Merkezine veya bulunduğunuz İldeki İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurarak 'www.turkiye.gov.tr' internet adresinden veya mevcut aile hekiminizin yardımı ile oluşturacağınız şifrenizle e-nabız uygulamasını kullanarak elektronik ortamda aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. İkametiniz değiştiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak aile hekiminiz değiştirilmez. Eğer eski adresinize yakın başka bir adrese taşınmış iseniz mevcut aile hekiminizden hizmet almaya devam edebilirsiniz Adresinize en yakın Aile Sağlığı Merkezinden bir aile hekimine kayıt olmanız sağlık hizmetine erişiminizi kolaylaştıracaktır. Yaz tatili, seyahat vb. nedenler ile başka bir şehre kısa süreliğine gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olursa 'misafir hasta' uygulaması kapsamında herhangi bir aile hekiminden sağlık hizmeti alabilirsiniz.

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