Hayat Yılmaz Özdilin Uğur Dündarı çıldırtan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları
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Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'ı çıldırtan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kurucuları arasında gazeteci Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Uğur Dündar'ın canlı yayında çıldırtan iddialarda Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazeteciler üzerinden televizyon kurdurduğunu belirterek "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi. Özdil'in bu iddialarına Uğur Dündar canlı yayında çok sert cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Özdilin Uğur Dündarı çıldırtan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları
Yılmaz Özdil

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanması ve Artı 1 TV ile ilgili çarpıcı iddialar Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz Özdil, kurucuları arasında gazeteci Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV ile ilgili Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğunu iddia etti. Uğur Dündar'ın canlı yayında çıldırtan iddialarda Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazeteciler üzerinden televizyon kurdurduğunu söyledi. Özdil'in sosyal medyada Uğur Dündar ve Artı 1 TV ile ilgili paylaşımları şöyle:

Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'ı çıldırtan iddiaları

"Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?"

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
OYNAT 00:52
Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.


Uğur Dündar çok sert çıktı

Yılmaz Özdil'in bu iddialarına Uğur Dündar canlı yayında çok sert cevap verdi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkma fena yaparım” dedi.

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.


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