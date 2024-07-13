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Yunanistan Türk dizilerini konuşuyor: Türkiye kalplere dizilerle giriyor

Yunan haber sitesi Kathimerini, Türk dizilerinin dünya genelindeki başarısını kaleme aldı. Dizi sektörünün Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkı sağladığı ve bu sayede yabancı turist sayısının arttığı vurgulandı.

11:56 - 13/07/2024 Cumartesi
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Kuruluş Osman - Diriliş Ertuğrul dizisi
Kuruluş Osman - Diriliş Ertuğrul dizisi

Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısı Yunanistan'ın önde gelen haber sitesi Kathimerini'ye konu oldu. Türk dizilerinin yurtdışına açılmasıyla, Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkı sunarak, yabancı turist sayısının arttığı belirtildi.


"Patlayan Türk dizi sektörü dünya çapında kalpleri ve zihinleri fethediyor ve turizmi canlandırıyor"
başlığıyla sunulan haberde araştırma şirketi Parrot Analytics'in verilerine de yer verildi. Buna göre 2020-2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talebin yüzde 184 artığı ifade edildi.

"400 milyondan fazla izleyiciye ulaşılıyor"


Türk dizilerini dünya pazarlarına ihraç eden Global Agency'nin CEO'su İzzet Pinto'nun açıklamalarına yer verilerek "Dünya çapında her gece 400 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyoruz. Türk dizileriyle yarattığımız yumuşak güç, siyasette yapılabileceklerle bile kıyaslanamaz" denildi. Yazıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun 2018'de tarihi yapım "Diriliş: Ertuğrul" setini ziyaret ederek, dizinin ülkesindeki çekiciliği de vurgulandı. '


Diriliş: Ertuğrul' dizisi yayınlandığı dönemde Mayıs 2020'de dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi olduğu ve dünya çapındaki ortalama bir dizinin talebinin 68 katından fazla talep gördüğü belirtildi. Yunan basınına konuşan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Osmanlı liderlerinin ve kahramanlarının hayatlarını kurgulayan popüler tarihi dramaları yarattığını açıkladı. "Diriliş: Ertuğrul"un ilk bölümünün Türk devlet yayın kuruluşu TRT'nin Urduca YouTube kanalında 157 milyondan fazla izlendiğini söyledi.




#Yunanistan
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