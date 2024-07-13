Yunanistan Türk dizilerini konuşuyor: Türkiye kalplere dizilerle giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kritik zirve, Yunan medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'la görüşmesi öncesi Türkiye ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.