Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı, sınav başvuruları ne zaman bitecek?