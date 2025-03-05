Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları 5 Mart 2025 itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını 17 Mart'a kadar yapabilecek. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru nasıl yapılır? HMGS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı, sınav başvuruları ne zaman bitecek?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları ne zaman?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları 5 Mart 2025 itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.
HMGS başvuru nereden nasıl yapılacak?
Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman?
Adaylar, 27 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.