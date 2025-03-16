Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
İbrahim Paşalı kimdir?

İbrahim Paşalı kimdir?

14:2116/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İbrahim Paşalı
İbrahim Paşalı

İbrahim Paşalı, 1973 yılında Rize'de doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlamış; ilkokulu Beyoğlu'nda, liseyi ise Üsküdar'da tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Medya ve İletişim Bölümü'nde yapmıştır. ​İbrahim Paşalı, TVNET’te "Makam Arabası" adlı programı hazırlayıp sunmuştur. İşte İbrahim Paşalı'nın hayatı ve kariyeri.

İbrahim Paşalı 1973 Yılında Rize’de doğdu. İlkokula Beyoğlu’nda başlamış, liseyi Üsküdar’da bitirmiştir. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır. Paşalı, 15 yıl boyunca Marmara FM'de "Gece Yürüyüşü" adlı radyo programını sunmuş ve bu programla dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Sanatçı kimliğinin yanısıra TV yöneticiliği, TV ve radyo programcılığı gibi alanlarda da çalışmalar yapan Paşalı, son olarak TVNET’te beğeni ile izlenen “Makam Arabası” adlı programı hazırlamıştır. İbrahim Paşalı’nın İstanbul Kriterleri, Öğle Uykusu ve Entelektüellerin Hurafeleri adıyla üç kitabı bulunmaktadır.



#İbrahim Paşalı
#İbrahim Paşalı hayatı
#İbrahim Paşalı Yenişafak yazarı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı