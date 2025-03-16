İbrahim Paşalı 1973 Yılında Rize’de doğdu. İlkokula Beyoğlu’nda başlamış, liseyi Üsküdar’da bitirmiştir. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır. Paşalı, 15 yıl boyunca Marmara FM'de "Gece Yürüyüşü" adlı radyo programını sunmuş ve bu programla dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Sanatçı kimliğinin yanısıra TV yöneticiliği, TV ve radyo programcılığı gibi alanlarda da çalışmalar yapan Paşalı, son olarak TVNET’te beğeni ile izlenen “Makam Arabası” adlı programı hazırlamıştır. İbrahim Paşalı’nın İstanbul Kriterleri, Öğle Uykusu ve Entelektüellerin Hurafeleri adıyla üç kitabı bulunmaktadır.