Dinimizde erkeklere özgü bir sünnet olan, namazlardan önce okunan, ezana benzeyen ve söylenen dua şeklindeki söze kamet denmektedir. İmamın 'kamet' bitmeden namaza başlaması caiz midir? Namazların farz, vacip ve sünnetlerinin yanı sıra âdâbı da vardır. Peki kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? Diyanetin kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? sorusuna cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Kamet, cemaatle kılınan namazlarda düzeni sağlar ve imamın namaza başlamadan önce cemaati kesmesini sağlar. Peygamber Efendimiz'in (sav) de tavsiye ettiği üzere, cemaatle namazda kamet etmek, topluluğa namazı ve ibadet bilincini ilan etmek.
Kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi?
Kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Diyanetin bu soruya yanıtı...
- Namazların farz, vacip ve sünnetlerinin yanı sıra âdâbı da vardır. İmam-ı A’zam’a göre cemaatle namaz kılmak üzere“Kad kâmeti’s-salât”yani “namaz başladı” denildiği anda imamın namaza başlaması, namazın âdâbındandır.İmam, bu hareketi ile müezzinin sözünü doğrulamış olur.
- Fakat namaza kâmet bittikten sonra başlanılmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebû Yusuf ile diğer üç mezhep imamına göre, uygun olan budur(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 177; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s.304).
Kamet Nasıl Getirilir?
Kamet, ayakta ve kıbleye dönük bir şekilde birleştirildi. Ezanın cümleleri gibi, Allah'a olana bağlılık ve ibadet vurgusu yapılır. Kamet cümleleri ezana benzese de bazı cümleler iki kez tekrarlanır, bazıları ise bir kez söylenir. Kamette yer alan ifadeler şöyledir:
- "Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),
- "Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" (2 kere),
- "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (2 kere),
- "Hayye ale's-salâh" (Haydi namaza) (2 kere),
- "Hayye ale'l-felâh" (Haydi kurtuluşa) (2 kere),
- "Kad Kâmeti's Salâh" (Namaz başladı) (2 kere),
- "Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (2 kere),
- "Lâ ilâhe İllallah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).