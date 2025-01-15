İsrail Gazze'den çıkacak mı? Son dakika Gazze'deki anlaşma maddeleri

İsrail ile Gazze arasında ateşkes sağlanmasının ardından anlaşmanın maddeleri de netleşiyor. Üç aşamadan oluşan anlaşma maddelerinde ilk etapta İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Son dakika gelişmesi olarak Katar, İsrail-Hamas anlaşmasının 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Peki Gazze anlaşmasının maddeleri neler?





GAZZE'DEKİ ANLAŞMA MADDELERİ NELER?





İsrail devlet medyasında yayımlanan anlaşma taslağındaki önemli maddeler ise şöyle: Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor.





"İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek.





Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak.





İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.





Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek.





İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.





Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrailli askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek.





Muhtemel anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacak.





Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de altyapının yeniden imarı, elektrik ve su şebekelerinin inşası için çalışmalar başlayacak.





İSRAİL GAZZE'DEN ÇIKACAK MI?





ABD başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve İsrail ordusunun askeri operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı.





İSRAİL SÖZCÜSÜNDEN ÇEKİLME İLE İLGİLİ İDDİA





İsrailli Sözcü, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.





İsrailli Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin bir paylaşım yaptı.





İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koridordaki İsrail kontrolünden vazgeçmediğini iddia etti.





Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.





Hamas'ın İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılması konusunda değişiklik yapılması talebinden son anda vazgeçtiği öne sürülen açıklamada, "ateşkes anlaşması taslağında açık kalan bazı hususların bu gece kapatılacağının ümit edildiği" kaydedildi.





İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı aktarılmıştı.





İsrail ordu radyosu, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağını bildirmişti.











