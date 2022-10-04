Özgün İsrailiyat nedir? Ne anlama gelir?
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İsrailiyat nedir? Ne anlama gelir?

İsrailiyye kelimesinin çoğulu olan İsrailiyat, İslami kaynaklara kasıtlı veya kasıtsız olarak aktarılan Hristiyan ve Yahudi kültürlerine ait sosyal ve mitolojik olaylar olarak bilinmektedir. İsraili bir kaynaktan aktarılan kıssa veya hadise manasına gelen İsrailiyat terimi, bazı alimler tarafından İslam muhaliflerinin bu dine ilave etmeye çalıştıkları asılsız ve uydurma haberler olarak tanımlanmıştır. Peki İsrailiyat tam olarak ne anlama gelmektedir? İşte İsrailiyat kelimesi hakkındaki her şey.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailiyat nedir? Ne anlama gelir?
İsrailiyat ne demek?

İsrailiyat her ne kadar Yahudi kaynaklarından Kur`an tefsirine karışan hurafeleri ifade etse de, İslamiyet’e giren Ehl-i kitabın bütün görüşlerini içine alır. Eski din ve kültürlerden İslam kaynaklarına aktarılan bilgilerin genellikle İsrailiyat diye anılması Yahudilerin daha eski bir dinin mensubu olmaları, o dönemde Arap yarımadasında Araplar tarafından daha çok bilinmeleri ve çoğunluğu teşkil etmeleri gibi sebepler dolayısıyladır.

İSRAİLİYAT NE ANLAMA GELİR?

Terim anlamıyla İsrailiyat’ın tam olarak hangi manaya geldiği, nasıl ortaya çıktığı ve Müslümanlar arasında ilk defa ne zaman kullanıldığı hususunda yeterli bilgi bulunmamaktadır; ancak özellikle Batılı araştırmacılar, kavramın İslâm kaynaklarındaki etki alanı hakkında geniş değerlendirmeler yapmaktadır.

İsrailiyat’ın muhtevası hayli geniş olup bu rivayetler genellikle İsrailoğulları’na gönderilen peygamberleri, bu peygamberlerin günahkarlara yaptıkları uyarıları, bunlara verilen cezaları, zahidlerin söz ve davranışlarıyla onların mazhar olduğu manevî lütufları konu almaktadır.

Bazı Batılı araştırmacılar terimin peygamberlerin geçmişi ve geleceği, halifeler, idareciler, saltanatların çöküşü, mehdî inancı, kıyamet alâmetleri gibi hususları da içine aldığını ileri sürmüşlerdir.

İsrailiyat hakkında kesin sonuçlara varabilmek için Ehl-i kitap literatürünün muhtelif mezhep ve ekolleriyle birlikte iyi bir şekilde incelenmesi gerekir; sadece İslâmî literatürün incelenmesiyle varılacak sonuçlar eksik ve yetersiz olacaktır.

Derinlemesine bir araştırma yerine sadece temel kaynaklarla yetinilmesi halinde İslâmî literatürdeki bilgilerin Ehl-i kitap kaynaklarında bulunmadığı sonucuna varmak mümkündür.

İsraili rivayetlerin daha iyi anlaşılmasının bir diğer yolu da çağdaş dönemde ortaya çıkan Kitab-ı Mukaddes tenkitlerine dair çalışmaların incelenmesidir. İsrailiyat’ın tarihî, filolojik ve metodolojik açıdan bilinmesi de İslam kaynaklarındaki İsraili rivayetler hakkında daha doğru hüküm vermeye yardımcı olacaktır.

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