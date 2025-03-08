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İstanbu'da bugün iftar ve sahur ne zaman? İstanbul imsakiyesine göre 8 Mart 2025 iftar ve sahur saatleri

İstanbu'da bugün iftar ve sahur ne zaman? İstanbul imsakiyesine göre 8 Mart 2025 iftar ve sahur saatleri

15:428/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul imsakiye
İstanbul imsakiye

İstanbul sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar vaktine ne kadar kaldı? İstanbul iftara kaç dakika var? İstanbul iftar kaçta başlıyor? İstanbul için sahur iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 8 Mart 2025 İstanbul Ramazan akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Bugün orucu kaçta açacağız? Bilgileri haberin detayında..

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. On bir ayın sultanı Ramazan'da, oruç tutan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve

İSTANBUL'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan’ın 8. günü olan 8 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul sahur ve imsak vakti 05:56 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA? 7 MART 2025

İstanbul’da 2025 yılı Ramazan’ın 8. günü olan 8 Mart Cuma günü akşam ezanı saat 19:09’de okunacak ve iftar yapılacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20

2 02.03.2025 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22

3 03.03.2025 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23

4 04.03.2025 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24

5 05.03.2025 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25

6 6.03.2025 05:59 07:24 13:20 16:32 19:07 20:26

7 07.03.2025 05:58 07:22 13:20 16:33 19:08 20:27

8 08.03.2025 05:56 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025



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