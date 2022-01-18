İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 18 Ocak İstanbul kar yağışı başlayacak mı?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar günlerdir soğuk havanın etkili olması ile kar yağışı beklentisini sürdürüyor. Bu anlamda "İstanbul'da kar ne zaman yağacak" sorusu en çok merak edilen sorulardan biri. Peki, İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması geldi mi? Meteoroloji İstanbul hava durumu nasıl?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Öte yandan megakentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya da başladı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

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ÇARŞAMA ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

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Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek son dakika İstanbul kar tatili açıklamasına çevrildi.

İstanbul'da 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili kararı alınmadı. Kar yağışının eğitim ve öğretimi aksatması durumunda Valilik tarafından kar tatili konusuyla ilgili açıklama gelir.

İstanbul Valiliği tarafından kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.