İstanbul namaz vakitleri bilgisine sahip olmak, Müslümanlar için hem bireysel ibadet hayatı hem de sosyal yaşam için büyük önem taşır. Özellikle Ramazan ayında, imsak ve sahur vakitleri daha da dikkatle takip edilmekte. Cemaatle namaz kılmak, İslam dininde büyük bir önem taşıyan ve birçok fazilete sahip olan bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (sav), cemaatle namaz kılmanın kişi başına kılınan namaza göre kat kat faziletli olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı camiye gidip cemaatle namaz kılmak isteyenler İstanbul 'da sabah ezanı kaçta okunuyor? Camide sabah namazı kaçta kılınıyor? sorusunun yanıtını arıyor.

İstanbul sabah namazı vakti ve İstanbul sabah ezanı imsak saati kaçta?

İstanbul sabah namazı vakti için imsak vakti her gün değişiklik göstermektedir. Sabah ezanı, imsak saatinden hemen sonra okunur ve bu vakitlerde namaz kılınabilir.

Camide sabah namazı kaçta kılınıyor?

Sabah namazı ezanı normalde imsaktan yaklaşık bir saat sonra okunuyor ve camilerde sabah namazı da ezandan yaklaşık yarım saat sonra kılınıyor. Ancak günlerin kısalması ve camilerde namaz saatinin özellikle batı illerinde mesai saatlerine denk gelmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ezan saatini imsak vaktine çekmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ya da il-ilçe müftülüklerden detaylı bilgi alınabilir.

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil’in Hz. Peygamber’e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, “…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.

Namaz namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı nasıl kılınır sorusu da namaz kılacak ya da namaza başlayacaklar için merak konusu. Namaz kılınış şekli ve rekât sayısı, hangi namazın kılındığına bağlı olar değişiklik gösterir.

Namaz namazı kaç rekattır?

Namaza yeni başlayanlar için " Sabah namazı kaç rekattır ?" sorusu merak konusu. İslam’ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. Sabah namazın sünneti ve farzının kılınışına yönelik haberimizin içeriği .

Namazın önemi