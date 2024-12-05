İstanbul'da sabah ezanı kaçta okunuyor? Camide sabah namazı kaçta kılınıyor?

İstanbul'da yaşayan veya bu güzel şehri ziyaret eden Müslümanlar için günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ibadet, yani sabah namazı oldukça önemlidir. İstanbul sabah namazı vakti ve imsak saati, yılın farklı dönemlerinde ve mevsimlerde değişiklik gösterir. Sabah namazı ezan vakitleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Peki sabah namazı camide saat kaçta kılınıyor? Sabah namazı ezan vakti kaç? İşte İstanbul sabah namazı vakitleri.
İstanbul sabah namazı vakti ve İstanbul sabah ezanı imsak saati kaçta?
Camide sabah namazı kaçta kılınıyor?
Sabah namazı ezanı normalde imsaktan yaklaşık bir saat sonra okunuyor ve camilerde sabah namazı da ezandan yaklaşık yarım saat sonra kılınıyor. Ancak günlerin kısalması ve camilerde namaz saatinin özellikle batı illerinde mesai saatlerine denk gelmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ezan saatini imsak vaktine çekmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ya da il-ilçe müftülüklerden detaylı bilgi alınabilir.
İmsak nedir? Ne zaman başlar?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).
Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil’in Hz. Peygamber’e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, “…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.
Namaz namazı nasıl kılınır?
Namaz namazı kaç rekattır?
Namazın önemi
Namazın önemi oldukça büyüktür. İmandan sonra farzların en önemlisi namazdır. Namaz, özel hareketler ve belirli okuyuşlarla yerine getirilen bir ibadettir. Beş vakit namaz, hicretten bir buçuk yıl önce Mi’rac gecesinde farz kılınmıştır. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, “Namaz dinin direğidir.” (Keşfü’l-hafâ, II, 31.) buyurarak namazın dinimizde çok önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir.