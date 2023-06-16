Sabah namazı camide saat kaçta kılınıyor? Sabah namazı ezan vakti kaç?

Sabah Namazı günün ilk saatlerinde kılınan namazdır. 5 vakit namaz içerisinde ilk namaz olup sabah ezanının okunması ile kılınır. Sabah ve yatsı namazlarında camiye gitmek ve cemaatle namaz kılmak, diğer vakitlerde cemaatle kılınan namazlardan daha faziletlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı sabah namazı vakitlerini ve ezan vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SABAH NAMAZI CAMİDE SAAT KAÇTA KILINIYOR? SABAH EZANI VAKTİ KAÇ?

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsakdan 30-40 dakika sonra kılınması önerildiği için camilerde de ezan okunduktan yarım saat sonra kadar kılınmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya ezan vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SABAH NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.

ANKARA SABAH NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.

İZMİR SABAH NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.

BURSA SABAH NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.

ANTALYA SABAH NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN.

TÜM İLLERDE SABAH NAMAZI VAKİTLERİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYIN.

SABAH NAMAZINDA SIRASIYLA HANGİ SURELER OKUNUR?

Sabah Namazı günün ilk saatlerinde kılınan namazdır. 5 vakit namaz içerisinde ilk namaz olup sabah ezanının okunması ile kılınır. Sabah ezanı ile başlayan sabah namazı vakti diğer vakit namazları gibi bir diğer vaktin ezanı okunana kadar sürmez. Sabah namazı gün ağarıncaya kadar kılınmalıdır. Ancak istenirse sonradan kazası kılınabilir. Sabah namazı toplamda 4 rekat olup 2 rekat sünnet 2 rekat farz olarak kılınır. Farzında okunan surelere ve dualara gelecek olursak ilk olarak niyet edilerek namaza başlanır. Daha sonra 1. rekat kılınmak için eller bağlanır. Subhaneke okunarak namaza devam edilir. Subhaneke'den sonra Fatiha suresi okunur. Sonrasında Nas suresi okunur. Ancak bu sure bilinmiyorsa Kuran'ı Kerim'den bir sure de okunabilir. Daha sonra rukuya gidilere secde edilir. 2. rekatına yine Fatiha suresi okunarak başlanır. Ardından biliniyorsa Felak Suresi bilinmiyorsa başka bir sure okunabilir. Yine secdeye gidilerek otururken önce Ettahiyyatu sonra sırasıyla Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilerek sabah namazının farzı kılınmış olur. Sabah namazı farzı sünneti kılındıktan sonra kılınır.

Sabah namazı ki sünnet, iki farz olarak kılınır.

Sabah Namazı 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazı sünnetinde 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir.

“Allah’u Ekber” (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.) denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.)

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.)

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükûya eğilinir. Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve doğrulunur.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Sabah Namazı 2. Rekat Farzının Kılınışı

Sabah namazı farzında 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya”

“Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı farzında 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Ve namaz tamamlanır.

PEYGAMBERİMİZ SABAH NAMAZINI KAÇIRMAMAK İÇİN NE YAPARDI?

Peygamberimiz (SAV)'in uyku şekli olan sağ tarafa yatıp sağ dirseğini dikerek, sağ elinin ayasını sağ yanağının altına koyması yaygın bilinen sünnetlerdendir. Peygamberimiz (SAV) kısa süreli uyumak istediğinde ve bilhassa zarûret îcâbı geç yattığında sabah namazını geçirme endişesi ile böyle yapmıştır. (Buhari, Deavât, 5; Müslim, Misâfirîn)















