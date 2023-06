Namaz, Müslümanlar için farz olan ve gün içinde beş farklı vakitte kılınan bir ibadettir. Bu beş vakit namaz, ezan zamanlarıyla belirlenir ve her ezanın ardından o vakit namazı kılınır. Sabah namazı ise günün ilk vakit namazıdır. Sabah namazı sünnet ve farz olarak iki selamda kılınır. Sabah namazının farzında hangi surelerin okunması gerektiği aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sabah Namazı günün ilk saatlerinde kılınan namazdır. 5 vakit namaz içerisinde ilk namaz olup sabah ezanının okunması ile kılınır. Sabah ezanı ile başlayan sabah namazı vakti diğer vakit namazları gibi bir diğer vaktin ezanı okunana kadar sürmez. Sabah namazı gün ağarıncaya kadar kılınmalıdır. Ancak istenirse sonradan kazası kılınabilir. Sabah namazı toplamda 4 rekat olup 2 rekat sünnet 2 rekat farz olarak kılınır. Farzında okunan surelere ve dualara gelecek olursak ilk olarak niyet edilerek namaza başlanır. Daha sonra 1. rekat kılınmak için eller bağlanır. Subhaneke okunarak namaza devam edilir. Subhaneke'den sonra Fatiha suresi okunur. Sonrasında Nas suresi okunur. Ancak bu sure bilinmiyorsa Kuran'ı Kerim'den bir sure de okunabilir. Daha sonra rukuya gidilere secde edilir. 2. rekatına yine Fatiha suresi okunarak başlanır. Ardından biliniyorsa Felak Suresi bilinmiyorsa başka bir sure okunabilir. Yine secdeye gidilerek otururken önce Ettahiyyatu sonra sırasıyla Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilerek sabah namazının farzı kılınmış olur. Sabah namazı farzı sünneti kılındıktan sonra kılınır.