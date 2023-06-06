Müslümanlar için beş vakit namazın kılınması farz olduğu kadar, sabah namazından sonra okunması gereken dualar da önemlidir. Sabah namazı ndan sonra okunması tavsiye edilen bazı dualar ve ayetler bulunmaktadır. Sabah namazı , güneş doğmadan önce kılınması gereken en önemli namazlardan biridir ve kaçırılmaması büyük sevaba sahiptir. Sabah namazının faziletleri, kaç rekat olduğu ve nasıl kılınması gerektiği, hangi surelerin okunması gerektiği konularında bilgi sahibi olmayanlar için aşağıda detaylı bir açıklama yapılmıştır.

SABAH NAMAZI KILINIŞI

Namaz, Müslümanlar için farz olan ve gün içinde beş farklı vakitte kılınan bir ibadettir. Bu beş vakit namaz, ezan zamanlarıyla belirlenir ve her ezanın ardından o vakit namazı kılınır. Sabah namazı ise günün ilk vakit namazıdır. Sabah namazı sünnet ve farz olarak iki selamda kılınır. Sabah namazının farzında hangi surelerin okunması gerektiği aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SABAH NAMAZINDA SIRASIYLA HANGİ SURELER OKUNUR?

Sabah Namazı günün ilk saatlerinde kılınan namazdır. 5 vakit namaz içerisinde ilk namaz olup sabah ezanının okunması ile kılınır. Sabah ezanı ile başlayan sabah namazı vakti diğer vakit namazları gibi bir diğer vaktin ezanı okunana kadar sürmez. Sabah namazı gün ağarıncaya kadar kılınmalıdır. Ancak istenirse sonradan kazası kılınabilir. Sabah namazı toplamda 4 rekat olup 2 rekat sünnet 2 rekat farz olarak kılınır. Farzında okunan surelere ve dualara gelecek olursak ilk olarak niyet edilerek namaza başlanır. Daha sonra 1. rekat kılınmak için eller bağlanır. Subhaneke okunarak namaza devam edilir. Subhaneke'den sonra Fatiha suresi okunur. Sonrasında Nas suresi okunur. Ancak bu sure bilinmiyorsa Kuran'ı Kerim'den bir sure de okunabilir. Daha sonra rukuya gidilere secde edilir. 2. rekatına yine Fatiha suresi okunarak başlanır. Ardından biliniyorsa Felak Suresi bilinmiyorsa başka bir sure okunabilir. Yine secdeye gidilerek otururken önce Ettahiyyatu sonra sırasıyla Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilerek sabah namazının farzı kılınmış olur. Sabah namazı farzı sünneti kılındıktan sonra kılınır.

Sabah namazı ki sünnet, iki farz olarak kılınır.

Sabah Namazı 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazı sünnetinde 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir.

“Allah’u Ekber” (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.) denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.)

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.)

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükûya eğilinir. Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve doğrulunur.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Sabah Namazı 2 Rekat Farzının Kılınışı

Sabah namazı farzında 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya”

“Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı farzında 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Ve namaz tamamlanır.

Sabah Okunacak Dualar

Kişi sabah uyandığında namazdan evvel 3 kere “Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.” (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) duasını okumalıdır. Bu dua, Allah'ın ismini zikreden kişinin başına hiçbir kötülük ve bela gelmeyeceği, o kişinin Allah tarafından korunacağı manasına gelir.

PEYGAMBERİMİZ SABAH NAMAZINI KAÇIRMAMAK İÇİN NE YAPARDI?