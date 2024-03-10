Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti. Yıllara damga vuran usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili araştırmalar başladı. Gündeme Kayhan Yıldızoğlu kimdir, neden öldü? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşındaydı, hangi dizi - filmlerde oynadı? soruları geldi. İşte Kayhan Yıldızoğlu'nun özgeçmişine ilişkin merak edilen tüm detaylar.

KAYHAN YILDIZOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı KayhanYıldızoğlu... Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda şunları söylemişti: demişti:

"Beni sevenlere, sevmeyenlere de kalpten büyük sevgiler gönderiyorum. Eksik olmasınlar; gerek sokakta gerek mağazada gerek alışverişte gerek iş hayatında her zaman bana halkımdan, çalıştığım arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden çok büyük bir sevgi seli aktı. Bir gün, bir tanesi bile kalbimi kırmadı benim ama ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de öyle yanlış şeyler yapmadım. Efendilikle çalıştım. Bütün arkadaşlarıma kalpten sevgi, saygı gösterdim ama bunun semeresini aldım."

Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir ziraat mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır.

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner ile evlenir. Bu evlilikten 2 kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya ve benzeri yardımcı rollerde oynamıştır.







