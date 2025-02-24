Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak.

Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük imsakiye ile Konya 2025 iftar saatleri belli oldu. İşte Konya Ramazan İmsakiyesi sahur vakitleri.

Sahur Nedir? Sahur ne demek?

Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

İftar ne anlama gelmektedir?

Oruç açma, oruçluya orucunu açtırma, oruç bozma, oruç tutmama, oruca aykırı bir davranışta bulunma" anlamlarına gelen iftar kelimesi, yaygın olarak, oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçimde orucunu açması için kullanılmaktadır.

Allah Resûlü (sas) iftarla ilgili tavsiyeleri nelerdir?

İftar vakti, müminler için sevinç ve huzur vaktidir. Bu vaktin girmesiyle Allah’ın rızası için açlığa, susuzluğa, orucun sıhhatine zarar verecek tutum ve davranışlara karşı sabreden, oruca özel yasaklardan uzak durmayı başaran ihlâslı gönüller için bütün bu yasaklar kalkar. Bu vakit, Resûlullah’ın (sas), “Şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennem ateşinden) azat edilenler vardır. Bu (azat etme işlemi Ramazan"da) her gece olur.” (İbn Mâce, Sıyâm, 2) sözleriyle ifade ettiği üzere, bağışlanma vaktidir. Yine Hz. Peygamber, “...Müminin iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kaynaklanan) sevincidir.” (Müslim, Sıyâm, 163) buyurmuştur.

Ramazan ayının müstehap olan uygulamalarından bir tanesi de iftarlarımızı acele yapmak, akşam namazını kılmadan önce oruçlarımızı açmaktır.

Allah Resûlü (sas) akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç yaş hurmayla, yaş hurma bulamadığı zaman kuru hurmayla , o da yoksa birkaç yudum suyla açardı. Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak ise mendup , başka bir deyişle hoş bir davranıştır. Resûlullah’ın (sas) kış günlerinde kuru hurma ile yaz günlerinde ise su ile orucunu açtığına dair rivayetler de vardır.

Peygamberimizi (sas) sahura kalkmayı teşvik edip iftar yapmaksızın iki orucu ((visâl orucu)) birbirine eklemeyi de yasaklamıştır.

Bununla beraber, orucunu açacak kimselere özellikle fakirlere iftar yemeği verilmesini teşvik etmiştir Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm, 82)

Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

Konya hakkında genel bilgiler

Konya, Türkiye'nin orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Konya, tarihi, kültürel ve dini önemiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir.

Konya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. Şehirdeki tarihi eserler de bu dönemlerden kalan önemli izler taşımaktadır.

Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti olan Konya, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. Şehir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve felsefesiyle özdeşleşmiştir. Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Ayrıca Konya'da, Selimiye Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Konya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır.

Konya, tarım ve sanayi şehri olarak da önemlidir. Şehir, tahıl üretimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de önemli bir konuma sahiptir. Konya, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir. Özellikle otomotiv, savunma sanayi, gıda, makine ve tekstil sektörleri gelişmiştir.

Konya, coğrafi konumu nedeniyle İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Şehrin iklimi karasal iklimdir. Konya'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Şehirde ziyaret edilebilecek pek çok doğal güzellik de bulunmaktadır. Tuz Gölü, Meke Gölü, Beyşehir Gölü gibi göller Konya'nın doğal güzellikleri arasındadır.