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Koronavirüs 10 hastadan biri sağlıkçı
TÜRKİYE

10 hastadan biri sağlıkçı

10 hastadan biri sağlıkçı

Koronavirüsle mücadelede en büyük yükü çeken sağlık çalışanları arasında toplam vaka sayısı 120 bini geçti. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Her 15 enfekte olan kişiden birisi sağlık çalışanı, her koronavirüs hastası olan 10 kişiden birisi sağlık çalışanı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle tedavi görenleri hayatta tutmak için verdiği fedakarca mücadele devam ediyor. Kovid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları, ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Bugüne kadar, hastaları hayatta tutmak için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarından 200’den fazlası hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları arasında toplam vaka sayısı ise 120 bini geçti.

120 BİN ENFEKTE

  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsten en çok etkilenen meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu belirterek, dünyadaki rakamlara göre Türkiye’deki durumun daha çarpıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, “Gerçekten en ön safta olan sağlık çalışanları tüm enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin arasında 120 binini oluşturuyor” dedi.

EN BÜYÜK YÜK ONLARDA

İlhan, “Bu açıdan baktığımızda gerçekten çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yani her 15 enfekte olan kişiden birisi sağlık çalışanı, her koronavirüs hastası olan 10 kişiden birisi sağlık çalışanı. Üstelik sağlık çalışanlarının eşlerini, ailelerini, büyüklerini de düşündüğümüzde aslında Türkiye’deki koronavirüs hastalarının en büyük yükünü çekenin sağlık çalışanları ve onların ailelerinin olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olacaktır” ifadesini kullandı.

200’DEN FAZLA VEFAT

  • 200’den fazla sağlık çalışanının koronavirüsten hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr İlhan, “İki defa pozitif olduğu halde tekrar görevinin başında olan sağlık çalışanları var. Sağlık çalışanları koronavirüs sürecinde sadece hastanelerde hizmet vermiyor. Sahada filyasyon yapan sağlık çalışanlarından, 112 çalışanı arkadaşlarımızdan pozitif olanlar var, eczacılarımızdan pozitif olanlar var” diye konuştu.

Bir kayıp daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsün en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği Mersin’de bir doktor daha koronavirüse yenik düştü. Habertürk’ün haberine göre, Mersin Şehir Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 67 yaşındaki 37 yıllık doktor Nuri Ocak yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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