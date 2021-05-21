120 milyon doz BioNTech geliyor ​

Türkiye, Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede Pfizer-BioNTech ile 30 milyon doz aşı için daha anlaştı. BioNTech ile ay başında yapılan 90 milyon doz ile birlikte toplamda 120 milyon doz aşı için anlaşma yapılmış oldu. Aşıların, 4 ay içinde Türkiye’de olması planlanıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü açıkladı.

ŞAHİN HAZİRANDA TÜRKİYE’DE

Koca, aşının mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı sorusuna, “Aşı 30’dan fazla varyantta etkili. Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler bizim gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor geliştirmiş oluyor. Bu kişilerdeki antikor seviyesi iki doz aşı olmuş gibi tespit edildi. Onlarda belki tek doz yeterli olabilir. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz” dedi. Bakan Koca, Uğur Şahin’i Haziran ayında Türkiye’ye davet etti. Uğur Şahin, haziranın ilk yarısında Türkiye’ye gelmeyi planladığını söyledi.

Koca, “Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Bunun dışında artık özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz. Salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini hassasiyetle belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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FAZ-3 İKİ HAFTAYA BAŞLAYACAK

Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi: Yerli aşıyla ilgili bildiğiniz gibi faz-2 çalışması bitti. Faz-3’ün başlaması da zannediyorum iki hafta içinde olacak. Bütün sonuçlar olumlu olursa Haziran başında Faz-3’e geçeceğiz. Bunun dışında üç aşımız daha var. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki iki veya üç hafta içinde faz-1 sonuçlarına bakılarak başarılı olunursa faz-2 çalışmaları başlamış olacak. Faz-3’le birlikte inaktif olan ilk aşımız eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız başarıyla gündeme gelebilir.

OYNAT 02:09 BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada,' Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Bu hafta içerisinde Hindistan mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili.' dedi. BiP'te paylaş

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UĞUR ŞAHİN TOPLANTIDA

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun beklenen toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. Toplantıya Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin de katıldı.

Hastalığı geçirenlere tek doz yetebilir

Toplantıda konuşan BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, aşıyı 30’dan fazla virüs varyantında denediklerini ve mutasyonlara karşı etki gösterdiğini belirterek, “Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etkiden yüzde 70-75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz” açıklamasında bulundu. Uğur Şahin ayrıca, yapılan çalışmalara göre daha önce hastalığı geçirenlerde tek doz aşıdan sonra da yüksek seviyede antikor görüldüğünü, ancak çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında

Vaka sayısı 10 binin altında

Dün gerçekleştirilen 219 bin 192 Kovid-19 testi sonucunda, 865’i hasta olmak üzere 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinası sona erdi. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7 olarak kayda geçti. Böylece vaka rakamlarının 9 bin 891 olduğu 1 Mart tarihinden tam 81 gün sonra vakalar yeniden 10 binin altına düşmüş oldu.