Koronavirüs Türkiyenin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı hala 75 binin üzerinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı hala 75 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tablo incelendiğinde vaka sayısının bir önceki güne göre daha düşük olduğu gözlense de oran hala 75 binin üzerinde. Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyararak vakaların geçen aya göre 4 kat daha fazla olduğunu vurguladı. İşte 13 Ocak vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Ocak vaka sayısı
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Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 75 BİNİN ÜZERİNDE

  • Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 51 bin 675 oldu.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 138 MİLYON 326 BİN 318 DOZ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

  • 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
  • En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"VAKA SAYILARI ÖNCEKİ AYA ORANLA 4 KAT ARTTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

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