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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1716
TÜRKİYE

14 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1716

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs sonuçları

13 Eylül koronavirüs verileri.

12 Eylül koronavirüs verileri.

11 Eylül koronavirüs verileri.

10 Eylül koronavirüs verileri.

9 Eylül koronavirüs verileri.
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