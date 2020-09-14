14 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1716 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 19:39 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 19:39 Yeni Şafak