Türkiye'nin 13 Eylül koronavirüs tablosu: Bu gidişe dur demeliyiz

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi. 13 Eylül'e ait koronavirüs sonuçları incelendiğinde ölü ve vaka sayısında süren artış dikkat çekiyor.

13 Eylül'de kaç kişi vefat etti?

Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Koronavirüs (Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Aktif hasta sayısı 25 binin üzerinde

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

İncelenen veriler, haftalardır yeni hasta sayısını geçemeyen iyileşen sayısındaki istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

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"Tedbirde birlik olalım"

Sağlık Bakanı Koca twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2020

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