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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ağır hasta sayımız artıyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayımız artıyor

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayımız artıyor

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasında Türkiye'nin 12 Eylül koronavirüs (Kovid-19) verileri açıklandı. İşte 12 Eylül koronavirüs test sayısı, ağır hasta sayısı, zatürre oranı ve güne dair gelişmeler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunda yer alan veriler güncellendi. 12 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına göre bugün 48 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 1509 olarak belirtildi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

  • Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

11 Eylül koronavirüs verileri.

10 Eylül koronavirüs verileri.

9 Eylül koronavirüs verileri.

7 Eylül koronavirüs verileri.

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