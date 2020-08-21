Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedavisindeki başarılı uygulamalar iyileşen hasta saysını da hızla artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 772 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, toplam hasta sayısı 255 bin 723, toplam vefat sayısı 6 bin 80, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 749, toplam iyileşen hasta sayısı 235 bin 569 oldu.

OYNAT 00:00 Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır' dedi.

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'YENİLEN KORONAVİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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