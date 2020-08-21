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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka
TÜRKİYE

21 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 1203 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Yükseliş trendi ardından yeniden düşüş yaşandığını belirten Koca'nın açıkladığı tabloda dikkat çeken detaylar var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedavisindeki başarılı uygulamalar iyileşen hasta saysını da hızla artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 772 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, toplam hasta sayısı 255 bin 723, toplam vefat sayısı 6 bin 80, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 749, toplam iyileşen hasta sayısı 235 bin 569 oldu.

Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
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Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır' dedi.


'YENİLEN KORONAVİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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