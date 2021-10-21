Koronavirüs 21 Ekim koronavirüs tablosu Vakaların yarıya yakını 30 yaşın altında
TÜRKİYE

21 Ekim koronavirüs tablosu: Vakaların yarıya yakını 30 yaşın altında

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi. 21 Ekim koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş olduğu gözleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile artık vakaların yarıya yakının 30 yaşın altında olduğunu duyurdu ve vatandaşları uyardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​21 Ekim koronavirüs tablosu
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Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 21 Ekim koronavirüs tablosu, vaka ve ölü sayısında düşüş gerçekleştiğini gösteriyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vakaların yarıya yakınının 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekti.

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21 Ekim koronavirüs tablosu
21 Ekim koronavirüs tablosu

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  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ekim koronavirüs tablosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vakaların yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekerek, "Artık yarıya yakını 30 yaş altında" ifadelerini kullandı.

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