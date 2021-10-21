21 Ekim koronavirüs tablosu: Vakaların yarıya yakını 30 yaşın altında

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 21 Ekim koronavirüs tablosu, vaka ve ölü sayısında düşüş gerçekleştiğini gösteriyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vakaların yarıya yakınının 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekti.
21 Ekim'de kaç kişi öldü?
- Güncel verilere göre, son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı. Son 24 saatte 128 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi.
Hastaların yarıya yakını 30 yaşın altında
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ekim koronavirüs tablosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vakaların yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekerek, "Artık yarıya yakını 30 yaş altında" ifadelerini kullandı.
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Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor. pic.twitter.com/kRCpmwHMro
DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1