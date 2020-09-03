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TÜRKİYE

3 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Koronavirüs salgınında 3 Eylül'e ait veriler açıklandı: Vaka sayısı tırmanıyor

Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasında 3 Eylül'e ait veriler yüklendi. Bugünün koronavirüs tablosuna göre 49 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 1642. Günlük iyileşen sayısında gözle görülür bir artış olsa da vaka sayısı hala endişe verici şekilde yükselmeye devam ediyor. Bakan Koca, verilerin yer aldığı linki paylaştığı tweetinde en çok hasta bulunan 5 ildeki pnömoni oranlarını aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca

Türkiye'nin 3 Eylül koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığına ait koronavirüs bilgilendirme sayfasına yüklendi. Verilere göre son 24 saatte Türkiye'de 49 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise düne göre 46 kişi artarak 1642 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 248 bini aştı

  • Bugün 110 bin 225 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu. Öte yandan 1211 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 248 bin 87'ye yükseldi.

Vefat sayısı 49 olarak açıklanırken ağır hasta sayısı ise 1041 oldu.

En çok hasta bulunan 5 ildeki pnömoni oranları

  • Bakan Koca, verilerin yer aldığı sitenin linkini eklediği paylaşımında, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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