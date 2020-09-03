Koronavirüs salgınında 3 Eylül'e ait veriler açıklandı: Vaka sayısı tırmanıyor

Türkiye'nin 3 Eylül koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığına ait koronavirüs bilgilendirme sayfasına yüklendi. Verilere göre son 24 saatte Türkiye'de 49 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise düne göre 46 kişi artarak 1642 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 248 bini aştı

Bugün 110 bin 225 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu. Öte yandan 1211 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 248 bin 87'ye yükseldi.

Vefat sayısı 49 olarak açıklanırken ağır hasta sayısı ise 1041 oldu.

En çok hasta bulunan 5 ildeki pnömoni oranları

Bakan Koca, verilerin yer aldığı sitenin linkini eklediği paylaşımında, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

2 Eylül koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı 2 Eylül koronavirüs verilerini duyurdu: Ağır hasta sayısı binin üzerinde

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 1 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı: Aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

1 Eylül koronavirüs verileri.

31 Ağustos koronavirüs verileri.

30 Ağustos koronavirüs verileri.